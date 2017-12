Comença la temporada de Quines

Les primeres Quines de la temporada

- Begur - Quina benèfica. A les 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, Quina a benefici d´Oncolliga Girona.

- L'Escala - Quina del CER a les 6 de la tarda

- La Jonquera - A les 7 de la tarda a la Sala de la Societat quina a benefici de la Creu Roja.

- Llagostera - A les 6 de la tarda al Casino Llagosterenc quina de la colla carnavalesca No hi som per festes.

- Llers - A les 7 de la tarda al pavelló municipal celebració de la tradicional quina del club de futbol i l´Ajuntament.

- Palafrugell - A les 6 de la tarda, Quina al Centre Fraternal.

- Palau-saverdera. A 2/4 de 7 de la tarda al centre cívic celebració de la quina verdadera.

- Roses - A 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Frederic Rahola quina de l´AE Roses.

- Sant Miquel de Fluvià - A les 7 de la tarda, quina al local social.