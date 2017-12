La Creu Roja necessita mantes, sacs de dormir i roba d´abric per als sense sostre

La Creu Roja de Girona necessita, de manera «urgent», mantes, sacs de dormir i roba d'abric, sobretot jaquetes, tal com va remarcar la tècnica social en atenció a persones sense sostre de l'entitat, Natàlia Castro. L'organització ha fet aquesta crida coincidint amb la intensificació de les sortides nocturnes per atendre la gent que dorm al carrer, una acció que sol fer-se una vegada a la setmana i que s'ha ampliat a 3 o 4 dies, mentre duri l'onada de fred.

La Unitat d'Emergències Socials de la Creu Roja treballa amb aquests col·lectius, especialment, a Girona i a la Jonquera: el primer amb grups de 3 a 5 voluntaris que recorren la ciutat, distribuint roba d'hivern i begudes calentes; i el segon al voltant d'una oficina i d'un magatzem, on acut qui ho necessita. Castro va explicar que en aquests municipis –l'un pel fet de ser capital i l'altre, per fronterer– hi ha més gent vivint al carrer, mentre que a la resta de la demarcació és més habitual que estiguin en cases ocupades.



Joves que marxen de casa

La majoria de persones sense sostre que atén la Creu Roja són homes –un 5% són dones, apunta Natàlia Castro–, estrangers i «amb zero recursos». La tècnica social va afegir que, en comparació amb l'any passat, han detectat una notable presència de «gent de pas que ve de països molt més freds, on dorm al carrer, i decideix venir cap al sud perquè, per ells, hi fa menys fred». Prados va especificar que molts provenen de l'Europa de l'est, sobretot de Romania i Polònia; però va apuntar que també hi ha molts homes del Marroc que dormen al ras. Pel que fa a l'edat, el gruix dels sense sostre gironins superen els 45 anys, encara que també n'hi ha que ronden la trentena i, darrerament, han detectat joves de 18 a vint-i-pocs anys que tampoc tenne lloc per dormir. Entre aquests últims, Castro va diferenciar els d'origen immigrant i els que han marxat de casa per problemes familiars.

La tècnica va explicar que «quan sortim els proveïm de menjar, cafè i caldo calent» i «ara, amb les onades de fred, els informem sobre el centre de La Sopa, perquè tinguin un lloc per dormir». La Creu Roja també facilita mantes, sacs de dormir i roba d'abric, un material que ara els falta i pel que criden a fer donacions. Qui vulgui col·laborar-hi pot portar peces –noves o en bon estat– a les dues seus de l'entitat a Girona, als carrers Bonastruc de Porta i Bernat Boades. Una implicació que Castro va ampliar a aportacions econòmiques i voluntariat per reforçar els dispositius al carrer. «Necessitem gent compromesa, capaç de sensibilitzar-se, de comunicar-se correctament i d'entendre la situació», va dir.

A la Jonquera, el tècnic i voluntari de la Creu Roja Antonio Prados va concretar que hi ha entre 20 i 25 persones dormint a fora, una realitat per la que sent «preocupació i impotència». Amb una experiència de set anys a Girona, els últims mesos s'encarrega de controlar el subministrament de material al magatzem de l'entitat a la Jonquera –on es poden dutxar i rentar la roba–, sense voluntaris per poder fer intervencions sobre el terreny com a la capital.