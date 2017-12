El Güell atendrà urgències les 24 hores a partir del 18 de desembre

El Departament de Salut posarà en marxa el 18 de desembre un nou dispositiu al centre Güell de Girona que atendrà les urgències les 24 hores del dia per fer front a la campanya de la grip. El nou Centre d'Urgències d'Atenció Continuada Güell (CUAP Güell) estarà obert durant tot l'hivern i fins a la primavera per afrontar l'augment de la demanda dels serveis sanitaris coincidint amb l'increment dels casos de grip i descongestionar les urgències dels hospitals. El nou servei s'emmarca dins el Pla Integral d'Urgències de Catalunya, que preveu la posada en marxa de dispositius per reforçar els recursos assistencials habituals en les èpoques de més pressió assistencial.

Des de l'any 2006, el CAP Güell concentrava l'atenció a les urgències en horari nocturn entre setmana -de vuit del vespre a vuit del matí- i les 24 hores del dia durant els cap de setmana i els festius. De mitjana, atenia unes 60 visites durant les nits dels dies feiners que s'enfilaven fins a les 220 diàries durant els caps de setmana.

Aquesta activitat urgent era atesa fins ara per dos equips formats per professionals de medicina de família i d'infermeria i per tres els dissabtes, diumenges i festius. A partir del 18 de desembre, per poder atendre de manera continuada les 24 hores, s'incorpora al dispositiu un equip format per un metge i una infermera que donaran atenció des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre els dies laborables.

Aquest dispositiu treballa de manera coordinada amb el telèfon d'emergències 061, que activa el recurs més adequat segons la demanda, especialment pel que fa a l'atenció domiciliària en horari de nit. Durant els dies laborables, l'atenció al domicili és atesa pels equips d'atenció primària i pels professionals del Güell en tram diürn dels caps de setmana.

Tot plegat és fruit del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, aprovat per Salut aquest any i que es concreta en la creació de cinc nous CUAP a les diferents demarcacions o potenciar l'hospitalització domiciliària i el 061 amb la incorporació de pediatres i una línia per a la salut mental per aconseguir que els ciutadans facin servir els recursos més adequats a les seves necessitats.