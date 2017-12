Jutgen un home acusat d´estafa per haver-se fet passar per un fals psicòleg

La secció tercera de l'Audiència va jutjar ahir un home acusat d'estafar una veïna de Girona fent-se passar per un fals psicòleg. També l'hauria convençut -amb l'ajuda d'un soci- per invertir una suma de 130.000 euros en una societat fictícia.Els fets es remunten a sis anys enrere, al 12 de gener del 2012, quan la víctima, aconsellada per la seva germana, va acudir a la suposada consulta de l'acusat, primer ubicada al carrer Mestre Francesc i Civil i posteriorment al carrer Costa Brava.

Tal com relaten els escrits de la fiscalia, l'home «mogut per un ànim d'obtenir benefici econòmic i despistar el tràfic jurídic» va fer creure a la víctima que exercia la professió de psicòleg, malgrat que no disposava «de cap titulació que l'habilités per tal d'exercir aquesta feina ni rebre clients a la consulta». El fiscal també assegura que «aprofitant les circumstàncies» amb l'ajuda d'un altre soci van aconseguir que la víctima invertís una quantitat de 30.000 euros en una suposada societat fictícia.

Posteriorment, a través del mateix sistema que havien utilitzat la primera vegada, van tornar a enganyar-la, però aquesta vegada amb una xifra molt superior de gairebé 100.000 euros.

Per tots els motius exposats als escrits del ministeri fiscal, s'acusa el fals psicòleg i el seu soci d'un delicte d'estafa pel qual demana quatre anys de presó per cadascun dels homes i una multa de 4.050 euros (cosa que equival a una quantitat de 15 euros per dia durant un període de 9 mesos).