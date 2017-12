«Pasturisme», solució per a les explotacions ramaderes

Un estudi del Patronat de Turisme Costa Brava Girona bateja com a «pasturisme» les visites a granges on treballen pastors i ramaders. Aquesta investigació vol ser una peça més per revertir la situació econòmica que tenen les explotacions ramaderes oferint noves propostes que les acostin als consumidors finals, segons va explicar ahir una de les autores del treball, Neus Monllor.

El «pasturisme» ocupa un nínxol de mercat «petit però existent» que aposta per un acostament «sostenible i desestacionalitzat» del turisme, tal i com va assenyalar. A hores d'ara, hi ha una quinzena de granges de les comarques gironines que fan aquestes propostes amb algunes dificultats. «Les explotacions necessiten formació en innovació per a treure profit dels seus trets diferencials», assegura l'altra autora de l'estudi, Emma Soy.

L'estudi ha tingut en compte experiències existents al País Basc, Alps italians, Nova Zelanda i en algunes parts de Catalunya. En el cas de Girona s'ha realitzat sobre tretze granges: set de les quals atenen visitants habitualment i sis més que voldrien fer-ho o en reben de manera esporàdica. El treball sobre el «pasturisme» assenyala les experiències que ja s'estan fent i els seus punts forts i dèbils. L'objectiu és aconseguir consolidar-ho com un nou producte turístic. Les autores distingeixen quatre tipologies de «pasturisme»: el passiu (allotjar-se en una explotació ramadera, per exemple); l'indirecte (comprar o menjar el producte); el directe amb demostració (visita a la granja) i el directe amb experiència (acompanyar el pastor a pasturar).