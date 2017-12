La comunitat musulmana de Ripoll decideix unificar-se en una sola mesquita

La normalitat ha tornat al dia a dia dels musulmans que viuen a Ripoll, després dels traumàtics fets del mes d'agost. La cèl·lula terrorista formada per nois del municipi que va reclutar l'aleshores imam Abdelbaki es-Satti ha suposat una sotragada per a un col·lectiu que no només va perdre diversos dels seus membres, sinó que també va patir una crisi de confiança per part de bona part dels vilatans.

El president de la comunitat musulmana Annur de Ripoll, Ali Yassine, explica que és normal que durant les primeres setmanes hi hagués comentaris inapropiats, però que gradualment s'han refet els ponts de confiança: «Els catalans entenen que el que va passar no és culpa ni de la cultura musulmana ni de la mesquita». Per ajudar-hi Yassine diu que s'ha treballat colze a colze amb administracions locals i amb col·lectius socials.



Difusió de la comunitat

La feina s'ha concretat en nombroses reunions i també en xerrades per tal donar a conèixer el col·lectiu a la resta de la població. En el futur tenen previst d'obrir les portes de la mesquita per tal d'ensenyar què s'hi fa a dins, i mostrar-ne els trets culturals.

Tot plegat amb la intenció «d'integrar-nos» dins de la societat ripollesa. «Nosaltres hem vingut a Catalunya només per treballar i millorar les nostres vides», diu Yassine.

Actualment, els musulmans que segueixen l'Islam a Ripoll són entorn de les sis-centes persones. Les dues mesquites que tenen els dos col·lectius que existeixen estan preparant una unificació en una de sola. Això els permetrà no només complir la llei pel que fa a la capacitat del nou local on s'estableixin, sinó també compartir despeses.

D'altra banda, des de finals de setembre Ripoll té ja un nou imam, Mohamed El Onsari, que té la tasca de fer de pal de paller de la comunitat.



De l'antic imam, ni parlar-ne

De l'antic imam, Yassine prefereix no parlar-ne. Explica que ha hagut d'estar de baixa per culpa del que va passar, i que cada vegada que hi pensa «em poso malalt». Ara mateix vol que sigui la justícia qui depuri les responsabilitats d'allò que va passar.

També és crític amb el paper que van tenir alguns periodistes després dels atemptats «escrivint coses que no són». En canvi es mostra agraït tant a l'Ajuntament de Ripoll com al Consell Comarcal i als Serveis Socials.