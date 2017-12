Encarant la recta final cap a la celebració de «La Marató» de TV3

Ciutadans, empreses, institucions i entitats encaren aquests dies la recta final dels actes previs a La Marató de TV3, que se celebrarà el proper 17 de desembre per recaptar fons per investigar malalties infeccioses com la tuberculosi, l'hepatitis C o les malalties de transmissió sexual.

Un any més, les institucions sanitàries de la demarcació s'han bolcat en les activitats de difusió d'aquestes patologies. És el cas, per exemple, del programa conjunt de conferències i activitats de sensibilització que organitzen conjuntament el Departament de Salut a Girona, l'Institut Català de la Salut, l'Institut d'Assistència Sanitàiria, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona i la Universitat de Girona.

Dijous 14 de desembre, a les 6 de la tarda, el CaixaForum de Girona acollirà una taula rodona per tractar sobre la vacunació, que porta per títol «Vacunes!... Més val prevenir que curar». La xerrada pretén abordar temes que entenem que poden preocupar especialment els pares i mares: calendaris vacunals, reaccions adverses, noves vacunes, conservació... però també es tractarà de la vacunació en l'edat adulta.

Es tracta d'una sessió oberta a la ciutadania i després de l'exposició dels experts, s'obrirà un torn de preguntes per tal que el públic participant pugui fer les seves aportacions o resoldre els seus dubtes. La taula estarà presentada i moderada per la cap del Servei de Vigilància Epidemiològica de l'Agència de Salut Pública a Girona, Neus Camps.

En paral·lel, aquestes institucions i la UdG han previst activitats d'educació sanitària els dies 12, 13 i 14 als centres d'atenció primària de Girona, a l'hospital Josep Trueta i al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt per mostrar la importància de la higiene de mans per evitar les infeccions i taules informatives, a càrrec d'estudiants de medicina i infermeria de la UdG, sobre la sida, les malalties de transmissió sexual i la prevenció en el viatge.

Els tres campus universitaris de la Universitat de Girona també seran l'escenari de més accions d'educació sanitària i, a més, s'hi impartiran «càpsules de ciència», és a dir, xerrades de curta durada, dutes a terme per especialistes, que abordaran les patologies objecte de La Marató. En concret es tractarà sobre les malalties de transmissió sexual al segle XXI i l'VIH, sobre les malalties tropicals importades, la sèpsia, i es realitzarà una sessió específica sobre la recerca clínica.

A més, el dijous 15 es farà un any més la pedalada solidària a l'hospital de Santa Caterina de Salt, en què pacients de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca faran quinze minuts de cicloergòmetre. Per cada minut pedalat, la Unitat donarà un euro a La Marató.