Gelades generalitzades amb un nou dia de valors mínims sota zero a Girona

Gelades generalitzades amb un nou dia de ple hivern malgrat estar encara a la tardor.



Cotxes, carrers, ponts i camps amb una fina cap blanca de gel és la imatge que s'ha repetit més aquest matí i matinada arreu de la demarcació.



Les temperatures es mantenen un grau amunt o avall com les d'ahir.



A Girona ciutat per exemple, el valor mínim s'ha assolit amb els 3,4 graus negatius. Una situació que també s'ha viscut de nou a Vilobí d'Onyar amb els 5 graus sota zero o en punts del litoral. A Sant Pere Pescador la mínima registrada ha estat de -3,7 i a Castell-Platja d'Aro avui el termòmetre s'ha mantingut positiu tot i ser a la costa, amb 0,9 graus.



Al Pirineu, el vent que hi bufa fa que es mantinguin també aquests registres baixos dels últims dies. A Das el mercuri només ha caigut fins als 11.6 graus sota zero i a Puigcerdà, fins als -6,4. Al Ripollès, a Sant Pau de Segúries, el termòmetre ha caigut fins als 5,5 graus sota zero.





A partir de divendres, arribaran algunes precipitacions i baixarà novament la temperatura. #meteocat pic.twitter.com/t10dmGQv3j — Meteocat (@meteocat) 6 de desembre de 2017

La previsió és que al llarg del dia desaparegui el sol de les primeres hores i el cel estigui molt ennuvolat però sense risc de precipitacions, segons informa el Meteocat A partir de demà, en canvi, es preveu que aquesta millora de