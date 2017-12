Un gos s´escapça un tros d´orella a dins d´un tub de la zona Agility de Ripoll

Un gos que jugava amb un altre a la zona Agility de Ripoll va perdre part d'una orella en passar per dins un tub metàl·lic. La propietària, Conxita Roset, va queixar-se en el ple de dimarts que a l'entrada d'aquell tub hi ha «el cantó viu» que és un perill per als animals que hi passen . En el cas del seu gos, el tros d'orella partida li va quedar a terra i a la resta li van haver de posar punts.

Roset també s'havia queixat de la ubicació d'algunes pedres a la zona Agility, així com de la manca de llum, que s'ha vist agreujada per la instal·lació d'una xarxa per als horts. La zona Agility es va inaugurar fa mig any per a l'esbarjo de gossos, a la zona de Cal Déu, a l'entrada sud del municipi. Un mes i mig enrere ja es va denunciar que algun desaprensiu hi havia deixat carn enverinada amb mata-rates.