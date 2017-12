La primera cursa de la dona de les Preses recapta 7.600 euros a favor de l´Oncolliga

La primera cursa de la dona de les Preses ha recaptat 7.600 euros a favor de la Fundació Oncolliga Girona. La cursa, organitzada el diumenge 22 d'octubre per un grup de dones de l'entitat Amics de les Preses i l'Ajuntament, va reunir 1.832 dones de totes les edats.

La presidenta d'Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer que va recollir el xec simbòlic que li van entregar el grup de dones organitzadores, va explicar que aquests diners aniran destinats per a diferents programes adreçats a dones amb càncer de mama a la comarca de la Garrotxa, com el banc de perruques, el programa de drenatge limfàtic, el programa del fisioterapeuta a domicili per a malalts pal·liatius i també es destinaran als psicooncòlegs, professionals que ofereixen atenció i suport psicològic.

Per la seva part, l'alcalde de les Preses, Pere Vila, va explicar que l'Ajuntament seguirà donant suport logístic i de col·laboració a aquest grup de dones perquè continuïn organitzant la cursa cada any a les Preses.