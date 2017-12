Una de cada tres infermeres catalanes està en risc de patir problemes de salut mental

Una de cada tres infermeres està en risc de patir problemes de salut mental, segons un estudi elaborat pel Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i la Fundació Galatea. El treball Salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya mostra els riscos als que està exposat un dels col·lectius professionals sanitaris més nombrós, amb més de 50.000 infermeres i infermers treballant majoritàriament en activitat assistencial de l'àmbit públic, concertat, privat i per compte propi.

L'estudi conclou que les condicions de treball del col·lectiu, amb jornades molt llargues, horaris poc convencionals o càrregues elevades de feina, augmenten considerablement els riscos psicosocials dels professionals, sobretot en el cas dels infermers i infermeres que treballen a l'hospital, on tenen més feina i participen menys de les decisions dels centres.

Així, l'estudi demostra que els infermers tenen un 35,6% més de risc de patir problemes de salut mental com ara la depressió, l'angoixa i l'ansietat, molt per sobre d'altres professionals de la salut, del 18-20%, o de la població general que es fixa en un 9,7%.

Un de cada tres infermers assegura que dorm menys de 6 hores al dia, i una proporció similar creu que pateix «precarietat laboral», que genera tensió i frustració que causa el poc control del propi treball, la poca participació en les decisions comunes i el poc suport de l'equip de treball i dels superiors.

De fet, també una de cada tres infermeres considera que la seva situació laboral és insegura, sobretot les menors de 40 anys, que treballen majoritàriament amb contractes d'interinitat o temporalitat. A més, un 33,7% realitza jornades sense horari fix, per torns de dia, nit o caps de setmanes, és a dir, un tipus de jornada difícilment compatible amb la conciliació familiar i social.

A aquesta situació laboral, l'estudi li suma la baixada de sous que ha afectat el 83% del conjunt, sobretot els professionals que treballen en el sector públic o concertat, i que treballen en un centre d'atenció primària, on s'ha arribat a perdre fins al 41,4% del sou.

Per la degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, Núria Cuxart, l'informe confirma «el que ja intuíem» i considera que «la sensació de cert maltractament del col·lectiu», està molt present entre els professionals i té un impacte directe a la seva salut. Per això, demana als centres de treball mesures per revertir aquesta situació, que afecta precisament els professionals que tenen cura dels ciutadans. «Cal que hi posem mesures i compromís per part dels centres de treball per revertir una situació que afecta els professionals que tenen cura del ciutadà. Les infermeres i infermers del nostre país han d'estar també ben cuidats a fi que puguin desenvolupar la seva professió en les millors condicions», afirma Cuixart.