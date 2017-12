El Col·legi de Metges engega un programa per assessorar als professionals

El Col·legi de Metges de Girona ha posat en marxa el programa Metges per metges. Es tracta d'una iniciativa que fa uns anys que existeix a Barcelona i que dona suport i assessorament a aquells professionals del ram que ho necessitin. El president del col·legi, el doctor Josep Vilaplana, explica que està enfocat bàsicament a dos col·lectius; d'una banda aquells facultatius de fora de les comarques gironines i que necessiten assessorament per a fer tràmits o buscar allotjament, i de l'altra metges que han d'ingressar en un hospital per alguna dolència i necessiten suport. "Ens trobem que alguns dels nostres col·legues que fa anys que no exerceixen i han d'ingressar a un hospital poden tenir dubtes, o voler una segona opinió. Nosaltres posem a disposició un professional voluntari per ajudar-lo", comenta Vilaplana.

El programa Metges per metges funciona des de fa temps a Barcelona. De fet, el president del col·legi a Girona, Josep Vilaplana, explica que es van fixar com treballaven els hospitals d'aquesta demarcació, i van decidir copiar el mètode. "El què busquem és facilitar les coses a professionals del ram, que poden estar en certa manera descol·locats per alguna circumstància concreta", explica.

La iniciativa consisteix en què un grup de voluntaris – tots ells metges - de diversos hospitals atenen aquells col·legues de professió quan ho necessiten. Els casos més habituals són aquells professionals que exerceixen a les comarques de Girona, tenen la família lluny de casa i precisen d'algú que els acompanyi o els doni suport a l'hora de fer tràmits. "En aquests casos és molt efectiu, ja que no et sents sol", comenta Vilaplana.



Metges sèniors

L'altre col·lectiu a qui va dirigit el programa és a aquells metges sèniors, que fa temps que no exerceixen i han d'ingressar en un centre hospitalari per algun contratemps. Vilaplana explica que s'han trobat casos de professionals que no fan saber que són metges i volen una segona opinió. "No hi ha cap tracte de favor envers els altres malalts, però sí que és bo saber que el pacient és un professional perquè li poden sorgir dubtes, que a una altra persona no li sorgirien".

En aquest aspecte, Vilaplana considera "molt interessant" la figura d'aquest col·lega que l'assisteix voluntàriament, ja que permet "una major confiança" entre els dos metges. "Hem de tenir en compte que tot avança i les tècniques actuals són diferents a les de fa anys, quan aquest malalt estava en actiu", remarca.

Des del col·legi reconeixen que cada vegada és més habitual que els malalts estiguin atesos per equips multidisciplinaris, que inclouen, entre d'altres, metges, infermers, tècnics o auxiliars. Vilaplana reconeix que aquesta situació pot comportar una "certa falta de comunicació que pot incomodar a aquest metge de certa edat i que està malalt". "A través d'aquest servei el que fem és oferir aquest suport emocional necessari", subratlla.

El president dels metges gironins destaca que el programa "cohesiona" la professió alhora que vetlla pel seu benestar. "Sempre és una tranquil·litat poder estar acompanyat per un company de feina quan no tens els familiars a prop", ha reblat.