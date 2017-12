Un dels cinc ferits del sinistre mortal a Vilablareix segueix ingressat al Trueta

Només queda una persona ingressada a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona de l'accident de trànsit mortal d'aquest dimecres a l'autopista AP-7 al seu pas pel municipi de Vilablareix, al Gironès.

Com a conseqüència varen ingressar cinc persones ferides de diversa gravetat al centre hospitalari de Girona i ahir quatre ja estaven donades d'alta. Van ingressar-hi dues persones en estat de gravetat i la resta de poca gravetat. Un dels ferits encara està a planta i el seu estat és de poca gravetat, segons van informar fonts de l'hospital. Cal recordar que en el que portem d'aquest pont de desembre han mort dues persones com a conseqüència d'un sol accident de trànsit.



Xoc múltiple

Aquest va produir-se el dimecres al punt quilomètric 64,7 i hi van perdre la vida dos joves, de 21 i 25 anys veïns de Girona i de Salt, respectivament. I també, com a conseqüència del xoc múltiple entre un camió, una furgoneta i quatre turismes van quedar ferides cinc persones més. Les causes del sinistre viari encara s'investiguen.

L'accident, que va provocar cues de més de 7 quilòmetres durant tres hores, es va produir a primera hora del matí, ja que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar nou patrulles de la policia catalana, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que també van posar en marxa el servei de suport psicològic.