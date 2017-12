Els millors plans per sortir de casa aquest dissabte a Girona

El pavelló de Fontajau acull avui la gran nit dels Sopa de Cabra

A les 8 del vespre s´obriran les portes del pavelló de Fontajau per acollir l´anomenada gran nit dels Sopa amb la qual acabaran la gira. Primer actuarà damunt l´escenari Adrià Puntí. A 1/4 d´11 de la nit serà el torn del grup M-Clan i finalment a les dotze de la mitjanit s´espera l´actuació del conjunt gironí Sopa de Cabra.

Fires i mercats de Nadal

Figueres, Girona, l'Escala, Espinelves, Olot, Ripoll, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de les Abadesses, Tossa de Mar i Vilajuïga, entre d'altres poblacions gironines celebren aquest dissabte fires i mercats de Nadal. Més informació

Tallers de Nadal per als més petits

Cadaqués: A 2/4 de 5 de la tarda a la Societat taller de manualitats de Nadal.

Girona: A 2/4 de 12 del migdia a la plaça Assumpció taller de tions per a la mainada dins de les activitats de la campanya nadalenca de la ciutat.

Olot: A 2/4 d´11 del matí a la plaça del Carme taller de piruletes de Nadal per a infants.

Salt: De 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a l´Espai Gironès, taller de boles de Nadal per la mainada.

Sant Hilari Sacalm: A 2/4 de 12 del migdia als jardins de Can Rovira taller de construcció de pessebres.

Festival Veus a Olot

- A les 11 del matí a l´Orfeó Popular Olotí taller vocal amb The Sons of Pitches.

- A les 12 del migdia al Teatre Principal concert «Hi havia una vegada...l´òpera encantada».

- A les 6 de la tarda a la sala el Torín concert Gema4.

- A 2/4 de 7 de la tarda al pati de l´antic hospital coral Malagrida.

- A les 7 de la tarda a la plaça del Carme concert de l´escola Malagrida.

- A 2/4 de 8 del vespre al pati de l´antic hospital concert Gospel Cor Garrotxa.

- A 2/4 de 9 de la nit al Principal concert The Sons of Pitches.

- A 2/4 de 12 de la nit a la sala el Torín concert Scarlet´s Diamons & The Femme Soul Band.

Tarda de Quines a les poblacions gironines

Begur: A les 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, quina a benefici del Casal.

Garrigàs: A les 10 de la nit al centre cívic quina de l´Associació Balcó de l´Empordà.

La Bisbal: A 2/4 de 7 de la tarda al pavelló firal quina solidària a favor de l´Oncolliga.

Llagostera: A les 6 de la tarda quina de l´escola Puig de les Cadiretes.

Molló: A les 6 de la tarda a la sala polivalent quina solidària a favor de l´Oncolliga.

Porqueres: A les 5 de la tarda, al local social, quina del Casal de la Gent Gran.

Vilajuïga: A 2/4 de 8 del vespre al pavelló quina de l´AMPA.