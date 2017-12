Els millors restaurants gironins on menjar molt bé per 35 euros

Encara no brillen en el firmament de l'alta cuina, però alguns d'ells són candidats a formar-ne part i segur que hi menjareu molt bé i a un preu raonable. Estem parlant dels restauants qualificats com a Big Gourmand per part dels inspectors de la prestigiosa Guia Michelin que destaquen per la seva bona relació qualitat-preu: Segons la guia s'hi pot fer un àpat per menys de 35 euros.

A Catalunya n'hi ha 54, una quinzena a les comarques gironines. Aquesta és la llista:



Comarques gironines

Els Caçadors (Maçanet de Cabrenys, Girona)

Can Boix (Villamari, Girona)

Casa Patxi (Alp)

L'Aliança d'Anglès (Anglès)

Quatre Estacions (Banyoles)

La Gruta (L'Escala)

Mas Concas (Cinc Claus, L'Escala)

La Rectoria (Espinavessa)

Cap i Pota (Figueres)

Nu (Girona)

L'Hostalet (Els Hostalets d'En Bas)

La Salinera (Palamós)

Mas Pou (Palau-Sator)

Vicus (Pals)

