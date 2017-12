Aturen la delimitació de Can Franquesa de Ripoll per l´interès d´una empresa

L'aparició d'una empresa que, segons l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, podria portar 50 nous llocs de treball va afavorir la congelació d'un dictamen aprovat al ple de dimarts. En aquesta modificació del Pla General s'havia de delimitar el sector de sòl urbanitzable del polígon industrial de Can Franquesa, a la carretera de les Llosses, però es va deixar sobre la taula perquè, segons Munell, així es podrà adaptar el terreny a les necessitats de l'empresa, en cas que s'hi acabi instal·lant.

A finals de novembre es va tenir constància de l'interès d'aquesta empresa, que Munell no va voler descobrir per respectar-ne la confidencialitat i per evitar que altres municipis se'ls puguin avançar. Tècnics de l'empresa van visitar el terreny on es vol instal·lar el polígon.

La CUP va tornar a ser la formació més bel·ligerant contra la imminent aprovació d'aquest polígon. El seu regidor Santi Llagostera va retreure, de nou, el sòl industrial inutilitzat que hi ha no només a Ripoll sinó també a la comarca, i va retreure que l'equip de govern no tingui contactes amb la Plataforma que s'oposa a la seva construcció. Una desena de membres d'aquest grup va ser al ple. Al torn de precs i preguntes Jordi Hostench va qüestionar el cost dels informes que s'han estat fent com a fase prèvia al polígon, que va xifrar al voltant dels 60.000 euros. El regidor convergent Joaquim Colomer no va donar-ne el preu exacte però va discrepar d'aquest número.