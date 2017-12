Equidistància municipal a Campdevànol pel conflicte de la premsa de Comforsa

L'alcalde de Campdevànol, Joan Manso, és conscient que faci el que faci «no faré content ningú». Per això, en el conflicte per la premsa de Comforsa 7 al carrer Puigmal, prop de cases habitades, ha pres el camí de l'equidistància. Per una banda, creu que cal buscar un punt de trobada entre els interessos d'uns veïns que no volen patir la fressa i les vibracions de la premsa i per una altra, la d'una empresa que té en els treballadors els seus millors aliats.

De fet, en una reunió al centre cívic La Confiança hi va haver una nombrosa representació de treballadors que veuen perillar els seus llocs de feina si l'empresa ha de fer canvis de plans en l'activitat de la premsa. Setanta-cinc persones van acudir a la xerrada informativa que va conduir Manso per explicar la cronologia d'una polèmica que ara està en un impàs, en espera que l'empresa resolgui la problemàtica. Segons va explicar l'alcalde, la intenció de Comforsa és treure la premsa, tornar-ne a aïllar l'enclavament i instal·lar-l'hi de nou. Abans de final d'any haurà de presentar el projecte d'obres.

L'objectiu és que no se superin els 75 decibels que hi ha com a límit legal perquè l'activitat no perjudiqui els veïns. Un dels tres informes demanats per constatar que les queixes tenien fonaments van revelar que els decibels estaven per sobre del màxim permès.

En el torn d'intervencions, es va demanar que la premsa s'instal·li al polígon de Niubó i que es tingui en compte el pas de camions. Alguns treballadors van retreure als veïns que abans que s'iniciés l'activitat de la premsa ja hi estiguessin en contra.