Els pessebres d´Olot atreuen milers de visitants al Mercat de Nadal

Els pessebres van omplir els carrers d'Olot de gent de Catalunya i del sud de França. Els visitants es van trobar amb una oferta de figures d'alta qualitat a les parades de l'entrada del carrer Major, sota l'església de Sant Esteve, i amb una mostra de pessebres artístics per visitar.

Sota Sant Esteve hi ha les parades de figures d'artesania. Joan Montero és un dels productors de figures de pessebre més reconeguts en el pessebrisme olotí. Fa talles de fusta sobre la base de dibuixos. «En el treball en fusta no pots tirar enrere», explica. Les mostres que exposa atrauen els vianants, però té temps d'explicar que:«La talla d'imatges en fusta està relacionada amb la gran indústria d'imatgeria religiosa que hi va haver a Olot durant un centenar d'anys.

Precisa que «primer feien les talles de fustes i, després, els motlles per reproduir-les amb pasta». Només fa tres fires de Nadal: la d'Olot, la d'Ascó (Tarragona) i la de Girona. La resta de l'any treballa al seu taller.

Molts dels visitants compren figures i elements dels pessebres, però una altra part es limita a admirar la Mostra de Pessebres. Cada any Olot exposa el millor de l'Escola-Taller d'Arts i Oficis del Pessebrisme.

Un dels més joves exponents és David López, de 33 anys. Va entrar a l'escola fa una vintena d'anys i des de llavors ha fet pessebres fins a convertir-se en un pilar del pessebrisme olotí, on el pessebre té tradició documentada des de finals del XVIII.

Aquest any ha fet el pessebre del Museu dels Sants sobre la base de l'estètica tradicional del pessebre olotí.

Ha fet servir les figures de la col·lecció Renart, cedida al museu per aquesta família barcelonina. Les figures es reparteixen en un paisatge tradicional, on es barregen la molsa, el suro, la palla, la terra i les cases fetes amb pasta de fusta que usen els tallers d'imatgeria religiosa d'Olot.

M'assenyala uns Reis de l'Orient que s'agenollen davant el nadó Déu. «Són de Ramon Amadeu», diu. El 1809, l'escultor Ramon Amadeu (Barcelona, 1745-1821) es va refugiar dels napoleònics a Olot. A Olot, aquell gran escultor de figures religioses es va entretenir a modelar figures del pessebre, ara d'un gran valor.

López també mostra els ponts, els pallers, les cases... Abans de muntar un pessebre s'ha documentat. Per exemple, abans els pallers tenien la base sota el nivell del terra i els muntaven amb una espècie de forma acampanada a la part superior. La perxera (pal que fa d'eix del paller) amb una cassola de fang a la punxa no sempre s'erigia en vertical.

Explica que fa servir imatges de fotografies antigues i el que li varen explicar els seus professors de l'escola de pessebrisme Josep Traiter, Amadeu Anglada i Modest Fluvià.

Als claustres del convent del Carme, hi ha el pessebre de l'Escola Superior de Disseny i Art d'Olot. Una barreja d'aigua i plata.



Mercat de Nadal

Els camins que condueixen als pessebres de la mostra estaven plens de gent i vorejats de 71 parades de productes de Nadal i artesania. Hi ha torrons, formatges, embotits, coques i tota mena de productes de bon gust per a la tradició nadalenca. Les flors de Nadal, les decoracions per als pessebres i fins i tot peces de roba de llana per a l'hivern. El mercat continua avui i diumenge.