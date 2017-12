El pressupost del Pla de l´Estany puja el 11,32% però les inversions no creixen

El Consell del Pla de l'Estany ha aprovat un pressupost per a 2018 un 11,32% més elevat que el 2017, tot i que la partida d'inversions es manté, com l'any passat, en 160.000 euros. Segons ha informat l'ens comarcal, l'increment dels comptes –que pugen a 11,5 milions– es deu a l'augment del cost de la implantació de la recollida d'escombraries porta a porta a Porqueres i, també, del cost d'explotació i de reposició de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals, a més d'una nova partida per a la recollida de gossos abandonats i a un increment del Servei d'Atenció Domiciliària de l'Àrea de Benestar Social.

Respecte l'àrea de Medi Ambient, a la Memòria del pressupost de l'exercici 2018 destaca el canvi del règim de la recollida de residus a Porqueres i part del de Camós, on es preveu recollir les deixalles porta a porta a partir del febrer de 2018. Una altra novetat és la incorporació d'una partida per a externalitzar la recollida d'animals abandonats, que passarà a fer una empresa externa, amb l'objectiu de millorar la prestació d'aquest servei comarcal –tal com ha informat el Consell.

L'increment del pressupost es nota també a l'àrea de Benestar Social, amb l'augment de l'import destinat al Servei d'Atenció Domiciliària, que ha anat creixent exponencialment en els últims exercicis a causa de l'envelliment de la població –destaca el Consell– i a l'interès dels usuaris a continuar en el seu entorn social i familiar; amb la millora del suport a la infància i dels plans i mesures d'igualtat, orientació i atenció a famílies; amb plans d'accessibilitat i ajudes tècniques i d'inserció de persones amb renda garantida de ciutadania. També el Centre Ocupacional i Especial de Treball El Puig ha augmentat la seva despesa amb 200.000 ?, la meitat dels quals es deu a l'augment del conveni de jardineria de Banyoles.

El pressupost va tenir el suport dels dos grups de l'equip de govern –format per PDeCAT i ERC– i el vot en contra del conseller de l'oposició de la CUP.