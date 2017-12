Agressions i insults a un militant de la CUP que penjava cartells electorals a Salt

L'Assemblea d'Independents per Salt-CUP ha denunciat que un dels seus membres va ser agredit el passat divendres mentre penjava cartells electorals pels carrers d'aquesta ciutat del Gironès. Segons el grup municipal, un grup d'individus d'estètica neonazi va colpejar-lo als crits de "hijo de puta i viva España". Des de la CUP de Salt s'afirma que no es tracta d'un fet aïllat i que ja són "masses" els episodis d'agressions de grups d'ultradreta contra "les expressions dels moviments populars i contra el moviment d'alliberament català". "La sensació d'impunitat amb la que s'han viscut tant atacs en diverses localitats ens fa pensar que formen part del sistema de repressió de l'estat per intentar atemorir el nostre poble i les reivindicacions de la seva gent", assenyalen des de la formació anticapitalista, que no avança si interposaran una denúncia policial per aquests fets a Salt. "Si buscaven atemorir-nos només han aconseguit més fermesa i compromís", han conclòs des de la CUP.