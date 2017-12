L´impacte econòmic de l´aeroport s´enfila fins als 506 milions

Ben catalana és la dita: «val més poc i bo que molt i dolent». Sentència popular que descriu, també, què ha passat a l´aeroport de Girona-Costa Brava els últims deu anys i que confirma que l´estadística, sovint, és traïdora: l´any 2008, en l´època daurada de la companyia irlandesa Ryanair, la terminal de Vilobí d´Onyar va acollir 5,5 milions de passatgers en números rodons, dels quals només 1 milió feien parada i fonda a la província de Girona; a l´octubre d´aquest any la xifra de passatgers se situava molt a prop dels 1,9 milions i res no fa pensar que a l´hora de tancar l´exercici no s´assoleixin els 2 milions, una fita que trencaria una sèrie no pas curta de descensos encadenats. Els anhelats 2 milions queden molt lluny dels cinc i mig de fa nou anys; però un estudi elaborat per l´Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) –que implica diverses institucions, entre les quals s´hi compta la Generalitat, en la promoció de l´aeroport–, conclou que dels esperats dos milions de passatgers d´enguany, 1,3 –el 65%– volen fins a Vilobí per quedar-se a Girona. Una proporció sensiblement més elevada que la que es registrava l´any de tot els rècords, el 2008: aleshores, quan Ryanair encara no operava a Barcelona-El Prat, només el 18,1% de passatgers que trepitjaven Vilobí venien per fer estada a la província. La resta, 4,5 milions de persones, passaven de llarg. La dita és sàvia: val més poc i bo; després d´anys de vaques magres per a la terminal, la destinació Girona-Costa Brava guanya 300.000 turistes respecte al 2008.



De 374 milions, 218 es gasten a Girona



El sondeig de l´AGI Aeroport de Girona. Hàbits dels usuaris 2017 –elaborat a partir de 1.300 enquestes a viatgers–, al qual ha tingut accés Diari de Girona, preveu que les instal·lacions de Vilobí hauran generat al final de l´any un impacte econòmic «directe» de 506 milions d´euros. El 26% de la despesa global que fan els passatgers –132 milions– es destina a pagar el viatge (bitllets i taxes aeroportuàries, compres de béns i serveis a l´aeroport...); el 74% restant –374 milions d´euros– la inverteixen en l´estada: pernoctacions, àpats, oci, compres i cultura. D´aquesta suma, 218 milions, el 58%, es gasten a la destinació turística Girona-Costa Brava. De cada euro del pressupost del visitant, seixanta cèntims acaben a les caixes registradores de bars, restaurants, botigues, museus, hotels, companyies de transport i de lloguer de vehicles, etcètera, de Girona.



La Selva i la capital, les més beneficiades



? De la província, la Selva és la comarca més beneficiada: rep 75 milions, el 20% de la despesa turística total (374 milions d´euros), seguida de ben a prop pel Gironès amb 71 milions, el 18,9% (que bàsicament es queden a la ciutat de Girona, una marca turística que, sosté l´AGI, ha contribuït a la desestacionalització de la temporada). A continuació, i a certa desitància, s´hi situen el Baix (43 milions; 11,4% de la despesa total en el destí) i l´Alt Empordà (28 milions; 7,4%). Al Pla de l´Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, l´impacte econòmic agregat és minso: un modestíssim milió d´euros.



Barcelona ciutat, el Maresme i frança



Per la seva banda, la província de Barcelona és el destí de 121 milions d´euros, el 33% de la despesa turística que genera l´activitat de l´aeroport gironí; 72 milions (19,2%) es queden al Cap i Casal, però també «pesquen» el Maresme (44 milions; 11,7% de la despesa) i la resta de comarques barcelonines, on els turistes que hi arriben via Vilobí s´hauran gastat, al cap de l´any, 5 milions d´euros. El benefici econòmic que l´aeroport de Girona aporta a la resta de Catalunya és molt menor (1 milió d´euros, el 0,4% del total). D´altra banda, 14 milions d´euros –el 4% de la despesa agregada– se´ls queda França, mentre que 14 milions van a parar a la resta d´Espanya (3,7%). Així mateix, l´estudi identifica 4 milions «no atribuïbles per territori», corresponents a despesa de turistes que no han indicat als enquestadors on han fet nit.



Creixement superior a la previsió



? De l´anàlisi del treball de camp i estadístic, l´AGI en conclou que la riquesa generada per l´activitat de l´aeroport creix per sobre de «la previsió de l´any anterior», però «no tant» perquè les despeses dels viatgers augmentin –de fet, el preu del vol «s´abarateix», precisa l´informe– sinó per «la millora en el número de passatgers» (si l´estadística d´Aena confirma al tancament de desembre que s´han assolit els 2 milions Vilobí haurà guanyat un 20% aproximat de clients el 2017 respecte el 2016).



Millor puntuació que Barcelona-el prat



El passatger de l´aeroport de Girona té 41 anys d´edat de mitjana. En funció de la temporda (alta, mitjana o baixa), però, el perfil varia: a l´estiu, el 44% dels passatgers tenen menys de 35 anys; arriben homes i dones gairebé per igual (52% i 48%, respectivament) i són majoria els britànics (38%), alemanys (12%) i holandesos (12%). El 86% ve de vacances, i sis de cada deu arriben atrets pel sol i les platges de la Costa Brava. A l´hivern, els mesos de menys activitat a Vilobí, són les dones (53% del total de passatgers), sobretot italianes (41%), alemanyes (20%) i poloneses (17%) les que dominen. També venen majoritàriament de vacances (65%) i, a diferència del que passa els mesos de canícula, l´oferta cultural interessa a una de cada dues d´aquestes visitants. I és en aquesta època de l´any quan el servei de bus esdevé el sistema de transport més utilitzat (61%). Una altra de les dades que posa en relleu l´informe d´AGI és que l´aeroport de Girona obté millors valoracions dels usuaris que el de Barcelona-El Prat: 8,1 punts sobre deu en temporada alta per 7,8 respectivament.



ELS «PASSATGERS LOCALS» gasten 20 milions



I la despesa dels «passatgers locals» (en vols i «altres») s´enfila fins als 20 milions, el 4% dels 506 que genera l´aeroport. La dels de fora puja a 486 milions, el 96%.