L´Institut d´Estudis Ceretans estrena junta i esvaeix el risc de desaparició

L'Institut d'Estudis Ceretans (IEC) no desapareixerà per la manca de relleu que va denunciar fa uns mesos l'actual junta directiva. L'entitat, una de les històriques a la Cerdanya i responsable en gran mesura que es mantingui l'esperit de consciència cerdana als dos costats de la frontera, ha celebrat una assemblea extraordinària en què ha incorporat nous membres a l'equip directiu.

Amb els nous components, l'actual president, Tomàs Torrent, s'ha compromès a seguir al càrrec uns mesos per facilitar-los el relleu i ajudar-los a activar el nou calendari d'activitats. Una quinzena de persones aficionades a la història i la cultura de la Cerdanya s'han reunit recentment a la sala Sebastià Bosom de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya per encetar la nova etapa de l'entitat. Torrent ha remarcat que «hem aconseguit reactivar la junta i formar un equip de treball amb moltes ganes. La intenció és que tot això tiri endavant i que, d'aquí a uns mesos jo, si puc, me n'aparti». Així, Tomàs Torrent continuarà de president, un fet que ell considera «anecdòtic», fins que els nous membres «agafin el control». Entre els nous components de la junta de l'IEC hi ha Josep Maria Prat, que també forma part del Grup de Recerca de Cerdanya, i farà de tresorer. També en formen part Marc Puente, que farà de secretari, Cedric Corselette, de l'Alta Cerda-nya, i Gabriel Lupiañez, de Prats.

La renovada junta ha acordat posar-se a treballar de seguida per establir el nou calendari d'activitats. En aquest sentit, els nous responsables de l'IEC han acordat estudiar l'actual panorama d'activitats i entitats a la Cerdanya per evitar coincidències.



Cerdà de l'Any renovat

Entre els primers compromisos de la junta renovada és començar a treballar en la nova edició del premi Cerdà de l'Any, que en els pròxims mesos ha de designar la persona o institució d'aquest 2017 que hagi destacat per la tasca portada a terme en la promoció de la vall. Així, la concessió d'aquest guardó anual serà, amb tota probabilitat, la primera tasca de la nova junta. En els últims anys, l'IEC ha experimentat noves fórmules per mirar de popularitzar el vot per als candidats. Les diferents fórmules han tingut més o menys èxit en funció dels candidats i les comunitats locals que els han donat suport.