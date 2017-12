Llagostera recull propostes ciutadanes per al pressupost municipal de 2018

El proper pressupost municipal de Llagostera reservarà una partida de 40.000 euros per invertir en projectes decidits pels veïns, tal com l'Ajuntament fa en els últims anys. Com a novetat, enguany també s'obre el procés de presentació de propostes a l'alumnat de Secundària Obligatòria de l'institut de Llagostera.

La recollida de propostes ja està oberta i es tancarà el 22 de desembre. El següent pas es serà entre el 8 i el 22 de gener, quan els suggeriments es validaran tècnicament i es prioritzaran. Finalment, entre el 29 de gener i 26 de febrer es realitzarà una votació popular oberta als llagosterencs majors de 16 anys.