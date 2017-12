Activada l´alerta del pla Ventcat per fortes ventades

Protecció Civil va activar des d'ahir a la tarda l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya Ventcat per fortes ventades. Les ratxes intenses afectaran sobretot el litoral de Girona i Barcelona, on es preveuen incidències dilluns al matí. I el vent, que bufarà de component sud-oest, també serà molt fort al Pirineu, sobretot a la Val d'Aran, i a les comarques d'interior de la demarcació de Girona. Paral·lelament, també s'ha activat la prealerta del Procicat per la previsió de mala mar al litoral, especialment a la meitat nord, on les onades podran superar els 2,5 metres (maregassa), a causa del fort vent de component sud.

Protecció Civil ha demanat "precaució en els desplaçaments tant de matinada com a primera hora del matí per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals a la xarxa viària i ferroviària". També ha reclamat "extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins, per la possibilitat de caiguda de branques i arbres". "En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent", ha destacat a través d'un comunicat.