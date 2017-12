Catorze notaries de la demarcació de Girona es troben vacants

De les 60 notaries vacants que hi ha actualment en tot Catalunya, 14 d'elles estan ubicades a les comarques gironines. Així ho va fer públic fa uns dies el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que també va concretar que d'aquesta xifra la majoria són de la comarca de l'Alt Empordà (4), seguida de la Selva (3), la Garrotxa (2) i el Gironès (2).

Pràcticament totes les vacants que hi ha en l'actualitat tenen com a causa un concurs precedent que havia quedat desert. Això ha passat en un 70% dels casos, però altres motius que s'han registrat per estar vacants són a causa dels trasllats –com per exemple a Camprodon o Amer– o bé derivades d'una jubilació, com és el cas del municipi de Puigcerdà.

Fonts del Col·legi de Notaris de Catalunya expliquen que no és un fenomen «estrany» i que les comarques gironines «sempre es mouen al voltant de les mateixes xifres». Segons les seves explicacions «no n'hi ha més ni menys de les que es registren habitualment, sinó que és d'allò més normal que en siguin prop d'una quinzena».

Tots aquells llicenciats en dret poden aspirar a convertir-se en notaris, i per tal de ser-ho han d'haver passat unes oposicions. «Les darreres es van dur a terme a finals del 2015, i actualment se n'estan celebrant unes a Madrid», especifica el col·legi.

Un cop passades les oposicions, els que les superin poden triar un lloc, i és per això que hi ha un moviment força intermitent pel que fa a l'ompliment d'aquestes vacants.



«Tot queda ben cobert»

Malgrat que hi hagi places que quedin buides, des del Col·legi de Notaris de Catalunya asseguren que existeix una llei que regula l'activitat socioeconòmica i que té en compte la ràtio de població, cosa que garanteix que hi hagi prou notaris per cobrir totes les zones.

«En el cas que no s'emplenin, els notaris de la resta de places que sí que han quedat emplenades s'adapten a uns quadres de substitució, cobrint determinats dies i hores per tal de garantir la prestació del servei públic arreu», van precisar.



Balanç català

Si agafem com a referent tot el territori català, aquest es divideix en 34 districtes notarials diferents en els quals hi ha un total de 491 notaries. D'aquest nombre n'hi ha una seixantena de vacants, la gran majoria ubicades a la província de Barcelona. També, com passa a les comarques de Girona, el motiu principals continua essent que el lloc hagués quedat desert en el concurs precedent.