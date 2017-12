Una desfilada benèfica fa un recapte destinat a La Marató

Una desfilada benèfica a càrrec de l'agència Model on Top va fer ahir un recapte al centre cultural La Mercè per a La Marató de TV3, que enguany es destina a les malalties infeccioses. El centre té una capacitat de 255 seients i les entrades, al preu de deu euros, es van adquirir prèviament a les botigues col·laboradores. L'organitzador, Toni Claro, va explicar per a aquest diari la voluntat d'oferir «un xou de moda integral». Per aquest motiu, l'acte va comptar amb l'actuació del duet format per Lydia Torrejón –que va participar en el disc de La Marató de l'any passat– i Santi Fontclara.

Els quaranta models, entre els quals hi havia vint nens d'entre dos i dotze anys.