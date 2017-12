Girona és el dotzè punt d´Espanya amb més robatoris amb violència i intimidació

Els robatoris amb violència i intimidació, coneguts popularment com a atracaments, a la província de Girona acumulen 617 fets entre el gener i el setembre d'aquest 2017. Es tracta d'una xifra que situa aquesta zona en el dotzè lloc d´Espanya amb més fets delictius d´aquesta tipologia.

A banda, cal destacar que en nou mesos d'any hi ha hagut cinc robatoris amb violència i intimidació més que durant el mateix període de l´any passat.

D'aquest tipus de robatoris se'n produeixen al carrer per exemple quan un delinqüent amenaça amb una arma blanca una persona per reclamar-li diners o el telèfon mòbil. També hi ha negocis que són focus d'aquest tipus de lladres, com ara els que atraquen estancs, benzineres o bancs.

És tracta de negocis que mouen més diners i això els fa cridaners per als lladres. També hi ha casos que acaben amb assalts violents i en aquests ja entrarien robatoris en domicilis o empreses on els lladres empren la força i la violència contra les víctimes per aconseguir el botí.



Barcelona, al capdavant

Del rànquing de províncies d'Espanya amb més robatoris amb violència i intimidació cal destacar que Girona ocupa el dotzè lloc i que en el primer hi ha una província també catalana, la de Barcelona, amb 13.435 fets, un 2% més que l'any passat durant el mateix període temporal.

El segon punt d'Espanya amb més robatoris d'aquesta tipologia és Madrid, amb 12.270 casos aquest any. Aquí han disminuït un 1,4% els fets. Per contra, Terol i Sòria ocupen el darrer lloc del rànquing, amb 10 i 14 fets, respectivament.

Dels 617 robatoris amb violència i intimidació que s'han produït en els primers nou mesos de l'any cal dir que més de la meitat han tingut lloc en les cinc poblacions més grans de la província de Girona.

Els 343 fets s'han produït a poblacions que superen els 30.000 habitants i són Lloret de Mar, Girona, Figueres, Blanes i Olot. Aquestes dades formen part del balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l´Interior.

Si s'analitzen els cinc municipis gironins amb aquesta població o superior, es pot veure que Girona ciutat encapçala els robatoris amb violència i intimidació.



Girona i Lloret al capdavant

En total a Girona hi ha hagut 152 fets d'aquesta tipologia, mentre que durant de gener a setembre de l'any 2016 n'hi va haver un 29% menys, 117. La segona població amb més robatoris amb violència i intimidació ha estat la de Lloret de Mar, amb 78 casos en 9 mesos, i a Blanes, 64.

Un dels atracaments que va tenir lloc a principis de l'any a la ciutat de Girona va ser a l'estanc de la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís. L'home, el 2 de març a ple dia, va entrar armat a l'establiment i va exigir els diners de la caixa enregistradora.

Poc després va fugir però agents de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos el van enxampar a prop del lloc dels fets. El jutge va enviar-lo a presó.

També hi ha hagut altres casos, com a Sant Gregori, que va tenir lloc aquest mes d'octubre passat, quan un lladre armat amb un ganivet va atraca l'estanc i es va emportar la recaptació i 2.600 euros en tabac. El delinqüent, que anava a cara descoberta, va agredir el fill de la propietària i va fugir.

Un dels atracaments més destacats d'aquest any va produir-se el mes d'abril a la ciutat de Girona i en una entitat bancària de la zona de la Devesa. Els lladres van entrar armats amb escopeta a dins del banc, van fer almenys nou ostatges i van intentar aconseguir diners de la caixa forta i dels caixers automàtics.

Pocs minuts després estaven rodejats de policies. Algun client del banc va poder escapar-se en un moment de confusió i demanar ajuda i, al mateix temps, veïns que els van veure entrar amb el casc també ho van trobar sospitós i van alertar el 112. Els Mossos i la Policia Municipal de Girona van poder frustrar el robatori.



Es mantenen a tot Espanya

De robatoris amb violència i intimidació a tot Espanya en els primers nou mesos de l´any se n´han produït un total de 46.158. Una dada que es manté molt semblant a la del 2016 durant el mateix període, que va ser de 47.048 casos.