Jugar a ser superherois, la nova proposta dels museus gironins

La tercera edició de «Nadal al Museu», que organitza la Xarxa de Museus de les comarques de Girona, ha arrencat amb una proposta per als més joves. El joc és un repte per als més petits, que han d'aconseguir trobar les quatre estrelles de Nadal que estan amagades per cada museu. A més, durant el joc, els infants van disfressats de superherois i, si completen la missió, obtenen un premi. El joc es podrà fer fins al 7 de gener.

Sota el lema «Aquest Nadal la teva aventura comença al Museu», 26 museus de les comarques de Girona han incorporat un joc per atraure el públic més jove, i consolidar així la crescuda del 10% de visitants que han registrat durant aquestes dates en els últims dos anys. El responsable de la Xarxa de Museus de les comarques gironines, Ramon Buixó, va explicar que oferir activitats per a nens afavoreix l'assistència de famílies, alhora que desperta l'interès pels museus als més petits: «busquem captar públic familiar, a banda del que ja sabem que ve al museu, i activitats com aquestes ens ajuden». A més, el responsable també afirmava: «La idea és oferir una opció de qualitat a un preu assequible que incentivi a fer una aposta per la cultura».

En arribar al museu, a cada infant se li dona un antifaç, amb el qual ja pot sentir-se un superheroi. Després, juntament amb els altres nens i nenes que estiguin visitant el museu, hauran de trobar quatre estrelles màgiques que hi ha repartides en el recinte. Un cop completen aquesta missió se'ls dona un premi.

Durant el primer cap de setmana, els visitants van rebre molt bé la nova proposta. Una d'elles va ser la Naira, que va anar a visitar el Museu d'Història dels Jueus de Girona, i que va dir que el joc li havia «agradat molt»: «hem vist coses que no sabíem que existien i ha estat molt divertit. Ho recomano a tots els nens de Girona».

A part del premi per trobar les estrelles de Nadal, els més petits també poden participar en un sorteig d'una tauleta digital i passis familiars anuals per visitar tots els museus de la Xarxa durant un any. El codi secret per participar en el concurs el trobaran al revers de l'antifaç, que han d'introduir al web: www.nadalalmuseu.com. Un cop finalitzada la iniciativa, les persones guanyadores s'anunciaran al mateix web.

A banda de la proposta dels superherois, els museus han preparat activitats en família per fer durant el període vacacional. Els nens podran participar en tallers i activitats com preparar la decoració nadalenca de casa, cuinar plats típics d'aquestes festes, fabricar les seves pròpies joguines, fer els fanalets de Reis o gaudir de recitals de contes de Nadal, entre moltes altres activitats.



Els museus gironins

Els 26 centres que formen part de la Xarxa de Museus són de temàtica variada i adreçada a diversos interesos: història, joc, artesania, arqueologia, etnologia, medi natural, mar, tecnologia, art...

Concretament, els centres que participen en aquesta campanya de Nadal són: l'Etnològic del Montseny La Gabella (Arbúcies), l'Arqueològic i el Museu Darder. Espai d'Interpretació de l'Estany (Banyoles), Terracotta (la Bisbal), el Municipal Josep Aragay (Breda), l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries, el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, el Museu de l'Anxova i de la Sal (l'Escala), Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), el Museu de l'Empordà (Figueres), el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, Museu d'Art de Girona, Museu del Cinema, Museu d'Història de Girona, Museu d'Història dels Jueus i Tresor de la Catedral de Girona, el Museu Municipal de Llívia, el Museu del Mar de Lloret de Mar, el Museu de la Garrotxa (Olot), el Museu dels Sants d'Olot, Museu del Suro de Palafrugell, Museu de la Pesca de Palamós, Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret.