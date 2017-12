L´Ajuntament de Ripoll retornarà l´import d´algunes multes d´estacionament

La zona de vianants del barri vell ha vist eixamplats encara més els temps d'estada per als vehicles, després de la modificació de l'ordenança que es va aprovar en el ple de la setmana passada. Es van establir tres horaris diferents. El restringit és des de dos quarts de 5 de la tarda a les 6 del matí, i té un temps màxim de permanència de tres quarts d'hora per als residents, comerciants de la zona, taxis i vehicles de persones amb mobilitat reduïda.

També hi podran entrar els cotxes de persones que tinguin garatge al barri vell i els cossos d'emergències i urgències sempre que ho hagin comunicat prèviament a la policia local. Un segon horari serà el general, on a més dels anteriors podran entrar-hi els usuaris en general durant tres quarts d'hora i els vehicles de càrrega i descàrrega durant una hora. L'últim horari establert és per a repartidors i industrials acreditats, que no tindran cap mena de limitació.

Els nous horaris suposen un quart d'hora més de marge en benefici dels vehicles, una circumstància que va generar crítiques entre l'oposició d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i dels socialistes de FEM Ripoll. Tots dos van lamentar aquesta ampliació, al·legant que la mitja hora que tenien fins ara els vehicles ja era suficient. La regidora de seguretat Dolors Vilalta, va justificar que els canvis s'havien establert després de recollir les inquietuds dels usuaris.

La normativa també ha modificat les sancions que fins ara eren de 60 euros i que han passat a només 40 per circular per la zona de vianants o utilitzar el barri vell per fer drecera amb estades de menys de tres minuts.

En aquest sentit, l'alcalde Jordi Munell ha enviat cartes als sancionats durant els primers mesos d'aplicació de la videovigilància, comprometent-se a perdonar les multes o a retornar-ne l'import en cas d'haver-les abonat. L'equip de govern ha volgut aturar el malestar que li han manifestat diversos usuaris que han acumulat nombroses sancions en els tres darrers mesos.



Un metre respecte vianants i façanes



Entre les condicions generals de circulació dels vehicles de més de dues rodes pel barri vell s'ha establert que cal circular respectant una separació mínima d'un metre respecte dels vianants i de la línia de façanes. La gent que hi passegi tindrà sempre prioritat de pas en aquesta zona.

Alhora s'ha modificat la prioritat de pas per als vehicles que des del carrer Progrés es volen dirigir al pont d'Olot i el carrer del Bisbe. Ara els cotxes que han d'aturar-se són els que arriben per la ronda Mas d'en Bosch. Per facilitar aquest canvi s'han instal·lat unes bandes sonores, que el regidor republicà Roger Bosch va considerar que eren «massa altes». La modificació de l'ordenança es va aprovar amb l'abstenció de l'oposició.