McCragh: «Cal que ens posem les piles i defensem l´ús del català als jutjats»

El Consell de l'Advocacia Catalana va celebrar la setmana passada a Sabadell la VIII Jornada sobre l'ús del català a la justícia que, sota el títol «El català, de l'aula a la toga», té l'objectiu de reflexionar sobre el paper que juga la llengua catalana des de les aules fins al jutjat i analitzar la manca de sincronia entre l'ús del català en els diferents àmbits socials i el judicial.

Aquesta jornada va ser inaugurada pel president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Girona, Carles McCragh; la regidora de l'Ajuntament de Sabadell, Montserrat Chacon; el president de la Comissió de Llengua del Consell i degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Joan Riera; i el degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, Manolo Hernández.

El degà del col·legi gironí, Carles McCragh, va instar el col·lectiu de l'advocacia a «posar-se les piles i defensar l'ús del català als jutjats». McCragh va considerar que, «els advocats no haurien de, per comoditat, canviar de llengua davant dels tribunals i respondre en castellà a jutges que potser sí que entenen el català, però ens parlen en llengua castellana».

El president del Consell també va admetre que l'ambient als jutjats sovint és «hostil» al català, però «això no hauria de fer desistir als lletrats a expressar-se en la llengua pròpia». «L'advocat ha de poder triar la llengua en què vulgui que s'administri la justícia, sense pors ni prejudicis, perquè no fer-ho implica reconèixer la supremacia de l'espanyola sobre la catalana i alimentar-la encara més», va dir.

Per la seva banda, el president de la Comissió de Llengua del Consell, Joan Riera, va destacar la influència de l'ús de la llengua en la qual s'imparteix el Grau de Dret en l'àmbit universitari, assenyalant que «hauríem de començar per garantir que a totes les facultats de Dret es faci servir el català com a llengua vehicular, tant a les classes teòriques com a les pràctiques, de totes i cadascuna de les matèries». Per a Riera, «en els darrers 20 anys hi ha hagut un clar retrocés en l'ús de la llengua catalana a les aules, on hi ha matèries que només s'imparteixen en llengua castellana».

El degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, Manolo Hernández, va aprofitar per destacar la tasca que du a terme el Servei Lingüístic del Consell a l'hora de facilitar eines per poder treballar en català. «Gràcies a eines com el traductor automàtic, formularis jurídics, diccionaris, manuals d'estil o servei de consultes lingüístiques, els Col·legis d'Advocats oferim als lletrats que desitgen treballar en català, els recursos i les eines necessàries per poder fer-ho», va dir Hernández.