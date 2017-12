Retencions a les carreteres per l´Operació Tornada

Durant tota la jornada d'ahir, les carreteres van estar patint retencions com a conseqüència de l'Operació Tornada del pont de la Puríssima. A les comarques gironines, les carreteres més afectades van ser les que connecten amb els Pirineus.

Les carreteres catalanes van viure ahir un dia complicat, ja que la tornada dels dies de pont va causar nombroses retencions. Els problemes van ser principalment a les carreteres de muntanya, en direcció a Barcelona o Girona. A les comarques gironines, la incidència més greu va ser al migdia, quan un cotxe va cremar a la C-16 a l'altura de Bellver de Cerdanya. Una dotació de Bombers s'hi va desplaçar per extingir el foc, que va calcinar totalment el vehicle. Tot i que no hi va haver cap ferit, l'accident sí que va provocar problemes en la circulació de la via. Quan els Bombers van aconseguir apartar el turisme de la via, a la C-16 hi havia 4 quilòmetres de congestió a l'accés al túnel del Cadí i 6 quilòmetres més de cua a la C-162, des d'Alp fins a l'enllaç amb la C-16.

A més a més, a Ripoll també hi va haver forces retencions, sobretot a la C-17 en direcció Barcelona, amb 3 quilòmetres de retencions. L'enllaç de l'N-260 amb la C-17 també estava afectat al llarg de quilòmetres.

A les carreteres gironines també s'hi van haver de sumar les vies tallades de la GI-544 a l'altura d'Espinelves, com a conseqüència de la Fira de l'Avet que s'ha fet durant tot aquest pont de la Puríssima.

A la resta de Catalunya, la C-14, l'N-230 i la C-16 van ser les vies amb més retencions. Al migdia, a la C-14 hi havia fins a 15 quilòmetres de cua, entre la Seu d'Urgell i Organyà, principalment de vehicles que tornaven d'Andorra. A l'N-230 també hi havia 15 quilòmetres de circulació lenta entre Vilaller i el Pont de Suert, en aquest cas de vehicles que venien de la Vall d'Aran.