Ratxes de vent més de 134 km/h a Portbou i de 91 km/h a Santa Coloma

El temporal de vent comença a deixar les primeres ratxes destacades. Aquesta matinada i durant el matí, a Portbou hi ha hagut un cop màxim de 134 km/h a Portbou i de 91 km/h a Santa Coloma de Farners.



El vent s'està fent sentir en molts punts de la demarcació i hi ha hagut d'altres ratxes destacades:



Girona: 56,52 km/h

Viladrau: 84,6 km/h

Ulldeter: 108 km/h

Sant Pau de Segúries: 76,32 km/h

?? AVÍS: Tancat el Parc de Sant Salvador per evitar riscos a conseqüència del fort vent. #SCFarners pic.twitter.com/bx4w64QV7n — Ajuntament SCFarners (@AjSCFarners) 11 de desembre de 2017

Consells de Protecció Civil

Aquesta situació ha fet mobilitzar els Bombers però com que la província està acostumada a fortes tramuntanades per ara,La majoria han estat per caiguda d'arbres, de cartells que amenaçaven en caure o bé per moviment de plaques d'alguns sostres.N'hi ha hagut un de curiós, com és el que s'ha produït a Palamós. Pels volts de dos quarts de nou, els Bombers han rebut l'avís quePer treure'ls hi ha haurà d'actuar Salvament Marítim, segons han informat els Bombers.Al carrer Nàpols de Palamós, aquest matí,Aquest vent, en àrees on no sol haver-hi ràfegues tan altes com a l'Empordà s'han hagut de fer algunes actuacions de prevenció.per evitar que ningú prengui mal a causa del fort vent que bufa a la Selva.Una altra de les conseqüències del vent és la mala mar. Està previst que les onades puguin superar els 2,5 metres (maregassa) i el vent bufarà de component sud i oest poden afectar per tant a zones no habituades.A Lloret de Mar, aquesta és la imatge que es podia veure de la platja central durant el matí:Protecció Civil té activada l'alerta del Pla Especial d´Emergències per risc de Vent a Catalunya VENTCAT i també ha emès una Prealerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per fort onatge d´acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya SMC i per les afectacions que se'n poden derivar.Recorda als ciutadans que en episodis de ventbalcons, terrasses,...) i puguin ser desplaçats per l'aire, tenint especial cura amb els elements deTambé destaca que s'ha d'evitar accedir al front litoral mentre duri el fort onatge.i ser arrossegats amb dificultats per ser rescatats per les males condicions de la mar.