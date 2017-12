El Trueta comença a fer una prova diagnòstica que permet saber la causa dels ictus

L´hospital Josep Trueta va fer aquest 29 de novembre la primera arteriografia cerebral a un pacient que havia patit un ictus, en concret una hemorràgia cerebral de causa desconeguda.

Es tracta d´una prova diagnòstica que permet saber la causa de l´ictus en un determinat tipus de pacient.

Aquesta prova s´ha de dur a terme en una sala equipada per fer neuroradiologia intervencionista a càrrec de professionals específicament formats. En aquest cas, hi va intervenir un equip integrat per un especialista del Servei de Neurologia amb formació en neuroradiologia intervencionista i personal d´infermeria del Servei de Radiodiagnòstic amb formació especifica.

El Servei de Radiologia de l´Hospital Trueta de l´Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) té una llarga experiència en la realització de procediments dins de la Unitat de Radiologia Intervencionista, tant a nivell ambulatori com de manera urgent.

La realització d´aquesta primera arteriografia cerebral pressuposa incorporar una nova prestació a la carta de serveis del Trueta, que és el centre de referència en el tractament de l'ictus a la Regió Sanitària Girona. Per aquest motiu, s´ha creat una unitat funcional en la qual intervenen professionals dels dos serveis implicats en el procediment.



Menys desplaçaments

Fins ara aquestes proves s´havien de realitzar en centres de Barcelona, on es derivaven els pacients per a la seva realització i posterior retorn al Trueta.

El fet que ja es puguin dur a terme arteriografies cerebrals a l´Hospital de Girona estalviarà derivar un centenar de pacients a l´any.

La incorporació de la realització d´arteriografies cerebrals obre la porta a la possibilitat en un futur de poder fer neurointervencionisme al Trueta, sempre que es prevegi a la planificació del Servei Català de la Salut. Aquest tractament permetria extreure per via endovascular el trombe que ha provocat l´ictus, és a dir, la introducció d´un catèter en una artèria del pacient per arribar fins al coàgul que l´obstrueix i poder-lo extreure.

Una de cada 6 persones patirà un ictus

Es calcula que una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida. Els ictus poden ser de dos tipus: hemorràgics, quan hi ha el trencament d´una artèria, o isquèmics, quan es produeix una oclusió d´una artèria. A la demarcació de Girona s´estima que cada any 1.700 persones pateixen un infart cerebral o ictus isquèmic, que representen el 80% dels ictus totals. El tractament de l´ictus isquèmic en fase aguda pot requerir tractament fibrinolític, tractament endovascular –que actualment es deriva a Barcelona– i/o ingrés en una unitat d´ictus.

El Servei de Neurologia del Trueta atén més de 1.000 ictus cada any, dels quals necessiten ingressar a la Unitat d´Ictus entre 500 i 600 pacients. Un 70% d´aquests pacients són autònoms al cap de tres mesos. Els fàrmacs trombolítics o fibrinolítics són els que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l´infart cerebral en les primeres hores, i a l'Hospital Trueta s'administren de forma habitual. Aquest tractament consisteix en l´intent de dissolució del trombe que ha clos l´artèria i que dificulta la correcta circulació cerebral. El tractament amb un fàrmac endovenós es pot administrar als pacients en qui no té contraindicació i que arriben als centres hospitalaris dins les quatre o cinc hores següents a l´inici dels símptomes de l´ictus, en casos seleccionats dins les nou hores posteriors.

A l´Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta es van tractar l´any 2016 un total de 149 pacients amb fibrinòlisi, nou més que l´any anterior, inclosos els pacients tractats mitjançant telemedicina. Aquesta xifra representa un 30% de tots els pacients que ingressen, una dada molt alta que està per sobre dels estàndards europeus i que és també el percentatge més elevat de tots els hospitals de Catalunya.

El subministrament d´aquest tractament permet que en el 51% dels casos els pacients siguin asimptomàtics al cap de tres mesos d´haver patit l´infart cerebral. Els pacients que no responen als tractaments intravenosos i que compleixen uns determinats criteris són derivats a Bellvitge, Vall d´Hebron o Germans Trias i Pujol per rebre tractament endovascular, donat que actualment són els hospitals autoritzats per donar aquest tipus de tractament.



Signes d´alerta

Els signes que ens han de fer pensar en un probable ictus i demanar ajuda sanitària immediatament (trucant al 061) són la pèrdua de força o de sensibilitat de manera sobtada a la cara, un braç i/o una cama d´un costat del cos; la pèrdua sobtada de visió d´un ull; la dificultat per parlar o entendre, i un intens i sobtat mal de cap. Només el 50% dels pacients arriben a l´Hospital dins de les primeres sis hores des de l´inici de l´afectació.

Segons dades de l´Organització Mundial de la Salut, la malaltia cerebrovascular representa la segona causa de mort i la primera d´invalidesa en els adults dels països occidentals. A l´Estat espanyol és la primera causa de mortalitat entre les dones i representa el principal motiu d´incapacitat, ja que la majoria de pacients pateix seqüeles que, en el 40% dels casos, els inhabiliten per fer les seves activitats quotidianes.