Alp i les seves estacions d´esquí impulsen el reciclatge de vidre

El Consell Comarcal de la Cerdanya i l'Ajuntament d'Alp, les estacions d'esquí de La Molina i Masella i Ecovidrio, posen en marxa una campanya per impulsar el reciclatge de vidre en el sector hostaler del municipi. La iniciativa va començar ahir amb la realització d'entrevistes als establiments d'hostaleria d'Alp per conèixer de primera mà els seus hàbits i necessitats a l'hora de separar el vidre. Els establiments que ho sol·licitin rebran gratuïtament un cubell de reciclatge per als envasos de vidre.