El canvi d´hàbits fa que s´aprengui anglès a través de WhatsApp o amb jocs de Lego

Classes a través de WhatsApp o jugant amb Lego. Les formes d'ensenyar i d'aprendre anglès o de millorar el nivell en aquest idioma està canviant a l'Estat espanyol, on aquest idioma segueix sent el majoritari a l'hora d'aprendre una llengua estrangera, que sol ser un dels propòsits quan s'està a punt d'iniciar un nou any.

El 95,4% de l'alumnat no universitari que aprèn una llengua estrangera tria l'anglès; idioma al que segueix, a gran distància, el francès (3,4%), tal com posa de manifest l'informe «Les xifres de l'educació a Espanya 2017» difòs pel Ministeri d'Educació i que conté dades corresponents al curs 2014-2015.



Classes per Skype

L'última tendència en l'aprenentatge d'idiomes són les classes per telèfon o per Skype, que comporten «estalvi en desplaçaments, horaris molt flexibles i conversa des del primer moment», segons va explicar la professora d'anglès María Sánchez García, qui va assenyalar que des que va començar a treballar en acadèmies el 2004 ha vist com ha canviat la forma d'impartir les lliçons.

Una altra manera de dur a terme l'aprenentatge té a veure amb els jocs de Lego, sobre els quals va afirmar que «converteixen una classe en un espai divertit, diferent i atractiu».