Enxampats després de robar productes valorats en 600 ? de dos supermercats

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 5 de desembre a Banyoles dos homes i una dona per robar productes d'alimentació en dos supermercats de la població per valor de 600 euros. La policia va rebre l'avís el dimarts a la tarda, quan una treballadora de l'establiment va trucar alertant que tres persones havien entrat a la botiga, havien intentat agafar diversos productes i n'havien sortit corrent. Quan els agents hi van arribar, van trobar la treballadora amb una escombra a la mà indicant un turisme que fugia de l'aparcament. Diverses patrulles van interceptar el cotxe poc després. A dins, hi havia dues persones que ocupaven els seients davanters i un tercer estava estirat a la part posterior tapant unes bosses negres. Entre els objectes robats hi havia 60 formatges envasats al buit, tretze paquets d'embotits, quinze llaunes d'escopinyes i patés i deu més de bombons. Durant l'escorcoll, també van localitzar quatre pantalons tipus faixa per amagar productes. Tots tres van quedar detinguts perquè no van acreditar cap tiquet.