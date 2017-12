Estudiants de Batxillerat analitzen la postveritat des del punt de vista filosòfic

La postveritat és un concepte nou, que no recull ni el Diccionari de la Llengua Catalana ni el servei de consultes lingüístiques de la Generalitat, l'Optimot, però que s'ha incrustat en el vocabulari actual des de fa cosa d'un any. La paraula descriu un fenomen que, sobretot, ha fet fortuna en la política i que dona categoria de veritat a mentides que se sostenen en emocions, opinions o creences personals. Un fenomen que s'ha extès gràcies a les xarxes socials i que 300 estudiants de segon curs de Batxillerat han analitzat per tal de discutir, aquest divendres, en la novena edició de la Jornada de Filosofia de Girona.

L'Enciclopèdia Catalana sí que té una entrada dedicada a la «postveritat», que defineix com un «tipus d'afirmació sobre qualsevol aspecte de la realitat en què és més important l'adequació a les predisposicions [...] que no pas la conformitat amb fets comprovats empíricament». Una descripció que connecta amb el lema d'una jornada acadèmica en la que participaran sis instituts de Girona, Salt, Cassà de la Selva, Vilablareix i Anglès: «Viure amb la postveritat. Fets i relats».



Intercanvi d'idees

El Campus Barri Vell de la Universitat de Girona i l'Auditori de la Mercè acolliran l'activitat, que es desenvoluparà divendres entre tres quarts de 9 del matí i dos quarts de 2 del migdia. La primera part del programa es realitzarà a la UdG, amb presentacions simultànies en diverses aules i en espais com la Sala de Graus o la Sala d'Actes de la Facultat d'Educació i Psicologia.

L'activitat s'iniciarà amb fòrum i un debat entre grups d'alumnes dels diferents centres que participen en la jornada, que girarà al voltant d'una versió abreujada del documental Veritats de mentida, emès pel programa Sense ficció de Televisió de Catalunya. Més tard, portaveus dels estudiants exposaran les conclusions a què hagin arribat i s'obrirà una altra discussió.



Assessora de la sèrie «Merlí»

Després d'un esmorzar de treball al Claustre de Lletres, s'obrirà la segona part del programa, ara ja a La Mercè. A l'auditori, Nemrod Carrasco, professora de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i assessora de la sèrie televisiva Merlí, oferirà la conferència Mentides, ficcions i deliris: benvinguts al regne de la postveritat.

Finalment, i a partir del treball previ fet tant als instituts com a través d'un fòrum virtual, l'alumnat exposarà les comunicacions que ha elaborat a partir d'aquesta pregunta: «En un món de postveritats, com distingir els fets dels relats?». El punt i final a la novena Jornada de Filosofia el posarà una actuació musical a càrrec de l'institut de Cassà de la Selva.