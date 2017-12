Finalitza el projecte de protecció de teixedes de l´Alta Garrotxa

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha acabat l'actuació de millora de la teixeda de l'Orri, al terme de Sales de Llierca. Es tracta d'un bosc molt important amb arbres catalogats, com el Teix del Torrent de l'Orri. L'acció ha consistit en l'eliminació de competència d'altres espècies vegetals per tal d'afavorir el creixement i la regeneració dels peus de teix.

La millora de la teixeda de l'Orri ha format part del Projecte Life Taxus per a la conservació de les teixedes catalanes, que ja ha finalitzat. El Life Taxus era un instrument financer destinat a la conservació del medi ambient. Les primeres accions del projecte varen començar el 1992.

Per tal d'estudiar els efectes dels treballs de conservació del programa Life Taxus, dues estudiants del Grau en Biologia de la Universitat de Vic i un estudiant de la Universitat de Girona fan estudis de l'estat actual de les teixedes.

Les investigacions se centren a valorar com estan reaccionant les diferents teixedes a les actuacions de conservació que s'hi han desenvolupat. Entre les teixedes estudiades hi ha la de l'Orri, Miseclòs (Camprodon) i Llongarriu (la Vall de Bianya). Els resultats d'aquests estudis seran interessants per valorar l'eficàcia de les actuacions.

En 25 anys, el programa Life Taxus ha estat clau per a la continuïtat de les teixedes de l'Alta Garrotxa. En els darrers temps i en el conjunt d'Europa, els boscos de teixos han patit una considerable reducció per causa de la pressió ramadera i l'entrada d'espècies vegetals estrangeres, com l'ailant. Es tracta d'un arbre de ràpid creixement i molta capacitat per prosperar.

Això no obstant, per tal d'afavorir la regeneració, també han hagut de talar milers de pins i alzines. El problema està en el fet que els arbres creixen a tocar dels troncs dels teixos i els plançons creixen molt debilitats.

En el seu conjunt, els boscos de teixos són una joia vegetal, perquè acullen d'altres espècies d'interès com són l'arç blanc o el boix grèvol.

Les zones humides de l'Alta Garrotxa són ideals per a la conservació del teix. Es tracta d'un arbre que pot arribar fins als 20 metres d'alçada i, si aconsegueix prosperar i fer-se adult, pot arribar a viure molts anys. Abans era un arbre de culte.

A Catalunya, els nuclis més importants són l'Alta Garrotxa, Coll-sacabra, Montsec, Centelles, Montserrat, Montsant, Prades, Cardó, Tivissa i Ports de Beseit.