L´Audiència de Girona condemna a dos anys i mig l´exboxejador de Sils

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys, sis mesos i un dia de presó l'exboxejador que va apallissar i amenaçar la seva parella a Sils. Els fets que ara s'han sentenciat van tenir lloc a finals d'abril del 2013. El tribunal conclou que l'acusat va agredir la dona després de mantenir-hi relacions sexuals. La va agafar pel coll, li va donar cops de puny per tot el cos, la va fer anar per terra i la va punxar amb un ganivet. La sentència, però, no considera provat que l'acusat forcés la víctima a anar-se'n al llit amb ell i que la dona hi hagués accedit perquè li tenia por.



5 anys i mig d'allunyament

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Francisco Orti, sí que considera provats tota la resta de delictes. És a dir, els de maltractaments i amenaces en l'àmbit de la violència de gènere i el de lesions. A l'hora d'imposar la pena, l'Audiència aplica a Miguel Hernández dos agreujants: un de reincidència (ja que té antecedents per violència de gènere) i el de parentiu (perquè en el moment dels fets, ell i la víctima eren parella). D'altra banda, però, la sentència estima al processat dos atenuants. Un de dilacions indegudes (perquè el cas ha trigat anys a arribar a judici) i un altre d'alteració psíquica (perquè l'acusat pateix depressió i deteriorament cognitiu generat arran dels anys de boxa i consum de tòxics).

El jutge també li imposa la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant 5 anys, sis mesos i un dia. En matèria de responsabilitat civil, l'obliga a indemnitzar la dona amb 350 euros per les lesions. No li imposa, però, com sol·licitava el fiscal, que hagi de pagar 6.000 euros per danys morals.