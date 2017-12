L´escola bressol municipal és la primera de Torroella a ser Escola Verda

L'escola bressol municipal El Petit Montgrí, de Torroella de Montgrí, és el primer centre educatiu del municipi que ha obtingut el distintiu d'Escola Verda, després de superar amb èxit un procés de certificació que ha durat prop de 2 anys. Es tracta d'una acreditació promoguda pels departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Educació, que reconeix els centres que integren de manera transversal els valors i la difusió de la sostenibilitat i el respecte cap al medi ambient.

Amb aquest reconeixement, l'escola bressol municipal, amb el suport de l'Ajuntament, fa un pas més en el seu compromís amb la sostenibilitat.

L'objectiu d'aquest treball també era el de reforçar positivament els valors i les actituds de respecte i cura envers el medi ambient –tal com va assenyalar el Consistori–, així com els vincles de participació i cohesió social a la comunitat educativa. El Petit Montgrí aposta per una metodologia que contempla la natura com a font d'aprenentatge per als infants. El curs passat, l'equip va participar en la formació amb altres escoles verdes per treballar el projecte i va seguir programant accions, un procés que ha culminat aquesta tardor amb el distintiu que els van entregar el 25 de novembre.