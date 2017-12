Més de 330.000 signatures demanen educació afectiva i sexual obligatòria a Secundària

Més de 330.000 persones han signat fins al moment una petició per exigir mesures per prevenir la violència sexual, com per exemple incloure continguts obligatoris sobre educació afectiva i sexual en l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori (ESO).

La petició ha estat iniciada per Iria Marañón, autora d'un blog relacionat amb l'educació en el feminisme, i en qüestió de pocs dies s'ha convertit en una de les més recolzades aquest 2017 a la plataforma ciutadana a Internet Change.org.



Per l'impacte de «La manada»

En el text de la petició es fa referència a l'impacte social que ha generat el cas conegut com «La manada», que s'acaba de sotmetre a judici i en el qual s'acusen cinc nois d'haver violat una jove durant la festa dels San Fermines, a Pamplona, l'any passat.

«Hem vist les converses que aquests joves mantenien per WhatsApp, el tipus de vídeos que compartien, els insults i la constant humiliació que dirigien cap a les dones», diu Marañón, qui argumenta que «aquestes converses són el reflex d'un sistema més estès del que pensem, que cal canviar des de l'educació».

La campanya posada en marxa a través de la plataforma virtual Change.org s'anomena «No més 'manades'. Eduació per a la prevenció des de Secundària» i, fins ahir a la tarda, havia sumat signatures de 330.137 persones que hi donen suport.

Per aconseguir-ho, la promotora de la campanya ha instat que en els treballs de la Subcomissió del Pacte Educatiu del Congrés s'inclogui la implantació d'un contingut afectiu-sexual obligatori, amb l'objectiu de prevenir «comportaments que atempten contra la dignitat de les dones».



Ni masclisme ni violència

En consideració d'aquesta bloguera, amb el Pacte Educatiu estem davant d'«una oportunitat per introduir en el sistema educatiu una formació obligatòria que previngui davant del masclisme i la violència».

Defensa seguir l'exemple d'iniciatives endegades per combatre l'assetjament escolar i conclou que «la família i el sistema educatiu són bàsics per crear els pilars d'una educació afectiva-sexual sana, que no promogui ni el masclisme ni la violència».