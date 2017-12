El vent arriba a 91 km/h a Santa Coloma i aixeca onades de set metres

El temporal de vent va deixar onades que van superar els 7 metres d'altura a la Costa Brava i ratxes de vent que van assolir els 134,28 quilòmetres per hora a Portbou. El vent, però, es va fer sentir ahir en àrees on no és tan habitual que hi bufi de valent, com per exemple a Santa Coloma de Farners, on la ratxa màxima va ser de 91 quilòmetres o a Viladrau, de 84,6 quilòmetres. Als cims del Pirineu, aquest vent del sud i de l'oest també va bufar fort. Aquesta situació va fer mobilitzar els Bombers per la caiguda d'arbres, de cartells que amenaçaven de caure o bé per moviment de plaques d'alguns sostres.

També se'ls va requerir al port de Palamós pels volts de dos quarts de nou del matí, quan diversos contenidors van caure per la força del vent a dins de l'aigua. Aquests contenien biomassa i segons Ràdio Palamós, la van escampar i va anar a parar a la platja. A banda dels Bombers, en l'actuació hi va haver d'actuar Salvament Marítim.

El fort vent també es va fer sentir a Girona, on va provocar un cop de porta de l'entrada del CAP de Taialà i que va acabar destrossant totalment el vidre.

Aquest vent, en àrees on no sol haver-hi ràfegues tan altes com a l'Empordà va obligar a fer algunes actuacions de prevenció. A Santa Coloma de Farners, es va tancar l'accés al parc de Sant Salvador per evitar que ningú prengui mal a causa del fort vent.

Una altra de les conseqüències del temporal va ser la mala mar. Estava previst que les onades superessin els 2,5 metres en molts punts de la Costa Brava. I, de fet, a Begur, la boia de Ports de l'Estat va registrar pels volts de les dotze del migdia, una onada de 7,19 metres.

Arran del temporal, Protecció Civil va activar l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de Vent a Catalunya i també una Prealerta per fort onatge d'acord amb les previsions del Meteocat. El vent del sud i de l'oest va portar una treva de les temperatures i, de fet, la diferència entre les mínimes i les màximes va ser d'entre tres i quatre graus. El meteoròleg i col·laborador del Diari de Girona Gerard Taulé va destacar que en 24 hores la pressió va baixar amb més de 24 mb a Girona a causa de la borrasca Ana. Per exemple ahir al matí hi havia 15,7 graus a Salt, 15,9 graus a Sarrià, 15 a les Deveses de Salt. També recorda que és un dels anys més secs, amb 476 litres.

La meteorologia també va afectar l'aeroport de Girona, on es va suspendre un vol procedent d'Eindhoven, que ja no va poder sortir del punt de sortida.