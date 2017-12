Quan la violència prové de les institucions

Si en una cosa van coincidir tots els ponents de la taula rodona que es va celebrar ahir al vespre al Col·legi d'Advocats de Girona, és que la violència institucional està més present que mai a la societat. En un esdeveniment en motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, la seu va acollir una trobada per reflexionar sobre aquesta problemàtica i contemplar possibles mesures per fer-hi front.

En el debat van participar quatre perfils d'allò més diferents. El defensor del ciutadà de Girona, Ramon Llorente; l'advocada Mònica Tarradellas, en representació del col·lectiu Dret de Defensa; l'advocada penalista, Laia Serra, i l'investigador i professor associat a la UB, Alejandro Forero.

Durant la primera part de la taula rodona cadascun dels convidats va exposar la seva tesi, aportant una visió a partir de la seva experiència de com creu que afecta la violència institucional a la ciutadania. És el cas de Ramon Llorente, que va explicar com els ciutadans «no disposen d'eines que els permetin fer front als problemes que els causen les admnistracions públiques, ja sigui per acció o bé per omissió».

Com a defensor del ciutadà de Girona, Llorente va exemplificar alguns dels casos que s'ha trobat en els darrers anys i va lamentar que «l'aplicació rigorista de la llei, a vegades porti injustícies».

Una visió similar a la de la Mònica Tarradellas, advocada en representació del grup gironí Dret de Defensa, que va vestir el seu relat amb casos de rabiosa actualitat. Segons la seva visió, la violència institucional s'ha portat a molts nivells diferents entre els quals hi ha el legislatiu, l'interpretatiu i l'executiu. «Com els tres poders de l'Estat» va afegir, «on en tots els casos s'han donat agressions». Per Tarradellas la Llei Mordassa, les darreres resolucions judicials referents al procés o les actuacions policials del passat 1 d'octubre, són només alguns exemples del que «serà una lluita molt feixuga».

Una altra de les encarregades d'aportar llum al debat va ser l'advocada Laia Serra, que va sentenciar que «la violència institucional forma part de la societat i que precisament està dissenyada perquè les coses es quedin igual».

Serra va animar els advocats «a ser aquelles persones que frenin primer l'allau de retrocés dels drets» assegurant que cal «fer un pas endavant, perquè l'ocasió s'ho mereix».



Nous procediments

La jornada també va servir per presentar una nova eina, el Sistema de Registre i Comunicació per a la protecció de víctimes de Violència Institucional (el SIRECOVI). Tal com va exposar Alejandro Forero, «a partir d'una alerta de violència, es posa en contacte amb les institucions que en puguin ser competents per tal d'assessorar la víctima i poder fer front a les injustícies». Forero va animar la societat a «tenir una actitud activa envers la violència», una conclusió que tots havien anat reiterant durant les seves exposicions. La taula rodona va acabar amb un torn de debat obert amb la quinzena d'assistents de la sala.