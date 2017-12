Les comarques de Girona es desperten amb glaçades i fred intens

Les comarques de Girona s'han llevat avui amb glaçades generalitzades i fred molt intens.

El cel serè i el sol que comença a lluir pot sembla enganyós perquè els termòmetres estan sota zero a tota la demarcació.

Arran de costa fins i tot els termòmetres han caigut en picat. Als Aiguamolls de l'Empordà, al Port de la Selva o a Girona ciutat avui es podia veure aquesta cap blanca de gel en camps i també en vehicles estacionats.

Al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, a la reserva natural integral dels Estanys, fins i tot es pot veure un rec glaçat. En aquest punt els termòmetres se situaven en -6 graus a primera hora del matí.

Des de la plana es podien veure les muntanyes emblanquinades de les Salines Bassegoda i de l'Albera.

Una imatge hivernal que es mantindrà al llarg del dia d'avui tot i que llueixi el sol.

Imatge d'aquest matí a Verges - @angelgalanmont

Les temperatures més destacades en zona de la plana s'han donat per exemple a Fornells de la Selva amb fins a 6,3 graus, a Vilobí d'Onyar amb 6,8 negatius o a Girona ciutat, amb 5,5 sota zero.

Aquesta situació de cru hivern també es va traslladar a l'Alt Empordà on els darrers dies, el mercuri s'havia mantingut en positiu a la majoria de municipis gràcies al vent. En canvi, aquest matí s'ha pogut veure com per exemple a Castelló d'Empúries, la mínima ha caigut fins als 4,2 graus negatius o a Sant Pere Pescador, fins als -4,7.

A l'Albera ahir hi va nevar i es pot veure emblanquinada.

Al Pirineu i Pre-Pirineu la situació meteorològica no ha divergit tant de les últimes hores, on per exemple, ahir va pedregar a la comarca de la Garrotxa.

Avui però la zona té registres negatius com a La Vall d'en Bas amb 5,3 graus negatius, entre altres.



Demà, registres cap amunt

Demà en canvi la situació meteorològica es revertirà i està previst que la temperatura mínima pugi destacadament i segons el Meteocat, no s'esperen glaçades. La màxima també pujarà moderadament.