Detingut per estafar un empresari i una joieria de la Cerdanya

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 5 de desembre a Barcelona un home per haver comès dues estafes a un empresari i una joieria a la Cerdanya. El detingut és un veí de Barcelona de 45 anys i nacionalitat espanyola.

A principis de setembre un suposat gestor d'inversions va contactar amb un empresari de la Cerdanya per oferir els seus serveis per llogar una propietat immobiliària de luxe i per realitzar altres inversions. Per guanyar-se la confiança de l'empresari, li va explicar que era policia judicial d'un cos de policia de l'estat espanyol, la qual cosa li donava facilitats per realitzar inversions i altres negocis fora de Catalunya.

Amb aquestes estratagemes el gestor va aconseguir disposar d'algunes habitacions d'una casa rural de luxe que havia de llogar i que l'empresari li confiés les seves dades personals i uns 10.000 euros per una suposada inversió.

A finals de novembre el gestor va desaparèixer sense pagar uns 3.500 euros en concepte de les habitacions que havia llogat i sense donar raó de les suposades inversions realitzades. A més, l'empresari va començar a rebre requeriments per unes targetes de crèdit que l'estafador hauria donat d'alta a nom seu. Un cop l'empresari va denunciar els fets, els mossos van relacionar el cas amb una altra denúncia per estafa en una joieria de Puigcerdà. En aquest cas, un home va comprar un rellotge i diverses joies, tot plegat valorat en uns 3.000 euros, que suposadament havia de fer efectiu amb una transferència que no va arribar.

La investigació va determinar que es tractaria d'un home amb nombrosos antecedents per fets similars, del qual constaven una desena d'identitats diferents utilitzades per realitzar les estafes.

Després d'un seguit d'indagacions, es va descobrir que l'acusat es trobava a Barcelona, on havia llogat un despatx en un conegut edifici d'oficines de luxe, així com vehicles d'alta gama, tot pagat també amb transferències que tampoc s'havien fet efectives.