L´aeroport de Girona s´adapta a la normativa europea i obté el certificat de seguretat operacional

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha obtingut la certificació sobre seguretat operacional que atorga l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Es tracta d'un document que garanteix que l'aeròdrom compleix amb els requisits establerts a la normativa europea. El certificat culmina un procés que s'ha allargant un any i avala "l'aptitud" de la infraestructura i el seu personal per gestionar operacions de transport aeri tal i com estableix el Reglament de la Unió Europea 139/2014. L'equipament havia d'adaptar-se a la nova normativa que substituïa la certificació anterior abans d'acabar el 2017.