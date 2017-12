L´estany de Banyoles registra els nivells d´aigua més baixos dels últims vuit anys

Feia vuit anys que l'estany de Banyoles no estava tan sec com ho està en l'actualitat. Així ho demostren les dades dels darrers dies, on es pot veure de manera clara que el nivell de l'aigua es troba una mica per sobre del que s'havia registrat l'any 2009.

Tal com ha explicat el meteoròleg del Diari de Girona, Enric Estragués, la falta de precipitacions ha repercutit negativament sobre la massa d'aigua emmagatzemada a l'estany de Banyoles: «Quan tenim el nivell exactament a cota zero o nivell de normalitat, hi ha 17.000.000 de metres cúbics d'aigua» ha especificat, una xifra que s'allunya de la que es pot veure aquests dies.

«Aquesta setmana trobem que el nivell de l'aigua està a 16 centímetres sota de la cota zero, el nivell més baix des del dia 14 de desembre de l'any 2009» (durant el qual estava a menys de 17 centímetres) ha aclarit Estragués. Aquestes xifres revelen, per tant, que per assolir el nivell de cota zero o la que equival a un estat de normalitat, l'estany s'hauria d'emplenar amb 187.000 metres cúbics d'aigua.



Una situació generalitzada

L'estat en què es troba l'estany no és un cas aïllat a la demarcació de Girona. La dessalinitzadora de Blanes es troba funcionant al 75% de la seva capacitat davant de la persistent sequera que afecta els embassaments de les conques internes. A finals del mes de novembre la planta ja va començar a treballar al 60%, i des de la primera setmana de desembre ha augmentat encara més la intensitat per poder fer front a la situació.

Aquest escenari ha vingut donada per l'estat en què es troben els embassaments, per sota del 50% a causa de les escasses pluges, i que funciona com una mesura de prevenció per tal d'evitar que es perllongui el descens de reserves d'aigua en aquests. La de la Tordera està produint de l'ordre de 40.000 m3/dia. D'aquesta xifra, 15.000 són per abastir la zona d'influència i la part restant va destinada cap a Barcelona.

La dessalinitzadora de Blanes no és l'única que es troba en aquesta situació. La planta del Prat funciona al 70% de la seva capacitat, també des del mateix dia en què ho va començar a fer l'altra. De moment, però, no s'ha activitat el Pla Especial de Sequera. Aquest escenari només es posa en marxa quan els embassaments estan per sota del 34%, i de moment es manté la prealerta.



A l'espera de pluges

Des del Servei Meteorològic de Catalunya han informat que durant tota la jornada augmentarà la nuvolositat amb la possibilitat d'algun ruixat feble al Pirineu i al quadrant nord-est. Això no és de bon tros suficient per poder fer front a la situació, després d'haver patit una tardor extremadament seca, en la qual les darreres pluges significatives i perllongades van caure durant el mes de setembre.