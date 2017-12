Nou de cada deu pacients ingressats al Trueta tenen risc de patir caigudes

Gairebé nou de cada deu pacients ingressats a l'hospital Josep Trueta de Girona tenien risc de patir caigudes, segons una avaluació feta per professionals del centre, que ahir va fer una campanya de sensibilització. I és que s'estima que una de cada deu caigudes tenen lloc durant les estades als hospitals.

En el moment de l'ingrés, els professionals d'infermeria avaluen el risc individual que té cada pacient de patir una caiguda, segons les seves característiques, i si cal, s'apliquen mesures destinades a evitar-ho. Aquest risc augmenta, per exemple, si la persona està desorientada, confusa o dèbil, si té mala coordinació o manca de força als braços o a les cames o si ja ha caigut prèviament. També es té en compte si té problemes de continència d'orina o fecal o si pren medicació que altera el seu estat físic, disminuint la tensió arterial, alterant el nivell de consciència o augmentant la necessitat d'anar al lavabo.

Al Trueta, en el primer semestre de l'any s'ha avaluat el risc de caiguda a 7.237 pacients hospitalitzats i en 6.781 -el 95% dels examinats- es va certificar que eren persones amb risc de caiguda evident. Durant aquest semestre van caure 63 pacients, 35 dels quals van tenir alguna lesió.

El 2016 també es va avaluar el risc de caiguda a 15.405 pacients, dels qual es van prendre precaucions en 13.262 pel risc que presentaven, és a dir, en un 86% dels casos. Aquell any van caure 119 pacients, dels quals 62 van presentar lesions com ferides, contusions o fins i tot fractures i traumatismes que poden complicar l'estat de salut del pacient i allargar el seu ingrés.



Consells dels professionals

A l'entorn hospitalari, els llocs on es produeixen més freqüentment les caigudes són el llit o el seu voltant, la butaca quan s'hi volen asseure, el lavabo, la dutxa i el passadís. Per ajudar a prendre precaucions durant l'hospitalització que també es poden aplicar a casa, professionals del Trueta van fer ahir una campanya de sensibilització entre els usuaris del centre donant-los consells pràctics com aixecar-se lentament del llit o del sofà per evitar marejos, evitar córrer per anar al lavabo o per prémer el timbre. També aconsellen no fer activitats de la vida quotidiana (com banyar-se o vestir-se) després de prendre medicació sedant; fer un ús adequat de bastons o caminadors; utilitzar calçat tancat, sense talons i ben posat o col·locar-se bé la roba.

També recorden als pacients que poden demanar ajuda als professionals de l'hospital per moure's en cas que ho necessitin i que val la pena avisar davant qualsevol indici de mareig.

Durant la campanya de sensibilització, es van formar a 265 persones i es van repartir 700 tríptics informatius sobre les recomanacions per evitar les caigudes.