Alerta per l´arribada del «chemsex» a Girona

Els especialistes alerten de l'arribada a Girona del chemsex, una pràctica sexual de molt alt risc en què es barregen el sexe sense protecció, sobretot d'homes amb homes, i les drogues recreatives, per la qual cosa s'incrementa el risc de contagis de tot tipus d'infeccions de transmissió sexual (ITS).

El cap de servei de Medicina Interna de l'hospital Santa Caterina de Salt, el doctor Albert Gómez, indica que és una pràctica de sexe grupal, bàsicament entre homosexuals, que va néixer a Anglaterra i que en els darrers anys s'està estenent a Catalunya.

«Sobretot es produeix a Barcelona, però comencem a veure casos també a Girona», indica Gómez, que ahir va impartir una xerrada sobre malalties de transmissió sexual a les facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona (UdG), en el marc de les activitats per La Marató de TV3 organitzades conjuntament pel Departament de Salut, la UdG, l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi)

L'especialista del Santa Caterina detalla que es tracta sobretot de grups de Whatsapp de gent que no es coneix i que queda en un lloc per mantenir sexe en grup, sovint durant dies, i que es fan servir diversos tipus de drogues per aguantar el ritme.

«La droga suposa un risc afegit, perquè et dona un estat d'eufòria que et fa tenir relacions sexuals molt agressives, i la mescla de sang i sexe afavoreix els contagis», apunta el metge de l'hospital saltenc, que subratlla que l'extensió d'aquesta i altres pràctiques de risc, com l'anomenat joc de la ruleta russa, és un dels motius, juntament amb una relaxació de les conductes de la població, de l'increment exponencial de casos de malalties de transmissió sexual que s'ha produït en els darrers anys a Catalunya.

I és que, si en el cas del VIH el nombre de noves infeccions ronda des de fa anys els 800 casos l'any a Catalunya, el de les infeccions de transmissió sexual com la sífilis, la gonorrea o la clamídia no ha parat de créixer, especialment en els darrers quatre anys, indica.



Triguen anys a manifestar-se

«En l'àmbit d'urgències es veuen sobretot gonorrees o clamídies, que són malalties més escandaloses perquè fan mal i tens la secreció, mentre que en l'àmbit hospitalari s'atenen altres patologies, com la sífilis, que és indolora i l'afectat se n'adona a posteriori», diu el cap de Medicina Interna de l'hospital de Salt.

«La sífilis inicialment sembla que es cura sola, pot estar anys sense donar símptomes i tornar a empitjorar temps després», explica i afegeix que és una de les patologies més traïdores, juntament amb el virus del papil·loma.

«És una altra d'aquelles malalties que t'infectes i tens el problema al cap d'anys, perquè pot derivar en tumors de cèrvix, d'anus, de cap o de coll», diu Gómez.