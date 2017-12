Banyoles tira endavant un pressupost de prop de 20 milions d´euros per al 2018

L'equip de govern de l'Ajuntament de Banyoles (CiU), que té majoria, va aprovar el passat dimarts en un ple extraordinari el pressupost del 2018. Aquest puja a 19,98 milions d'euros, un 3,56% més que el 2017. El regidor d'Hisenda del municipi, Pau Comas, va ser l'encarregat de desglossar les línies generals del pressupost, que va definir com a «sòlid, solvent i continuista».

Si es té en compte el pressupost consolidat, on s'inclouen els diners destinats a organismes autònoms com són el Consorci de l'Estany i el Consorci Esportiu, la xifra ascendeix a un total de 20.284.000 euros. Pel que fa als ingressos corrents de caràcter ordinari, la xifra prevista és de 17.940.400 euros, el que representa un 2,26% més respecte el 2017. Això es deu a diferents factors. D'una banda, a l'increment de la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per la regularització feta des de la Direcció General del Cadastre, que ha afectat uns 800 habitatges. D'altra banda, a l'augment de l'ICIO, que passa de l'1,5% al 3%.

El regidor va assenyalar que aquest és l'únic impost que augmenta el 2018 i que s'ha considerat que calia apujar perquè Banyoles és un dels municipis que el té amb un percentatge més baix.



Més de 2,4 milions a inversions

El pressupost inclou inversions per valor de 2.123.000 euros, una xifra molt similar a l'exercici anterior. D'aquest total, 331.597 s'assumiran amb fons propis; 1.396.803 provindran d'una operació de crèdit i els 394.600 restants, de subvencions d'altres administracions. Entre les actuacions previstes, destaca l'arranjament dels carrers Sant Esteve, Pou i Carmelites Velles (200.000 euros); el carrer Rotes (400.000 euros); la reposició i millora de la via pública (255.000 euros); el pla de voreres, molt reclamat al consell de barris (100.000 euros) i les millores a carrils bici (40.000 euros).

Destaca també la partida per al projecte de la nova biblioteca de 120.000 euros. L'alcalde, Miquel Noguer, va admetre que encara no hi ha un emplaçament decidit i que l'equip de govern creu que la millor opció seria aconseguir una cessió d'ús per no haver de comprar l'espai on anirà. Ara bé, també ha dit que encara no hi ha res tancat. Si a la partida d'inversions s'hi inclouen les transferències de capital que l'Ajuntament haurà de donar altres organismes per a projectes de ciutat acordats, la xifra total prevista per enguany és de 2.407.000 euros.